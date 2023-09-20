ولي العهد السعودي: سنحصل على سلاح نووي إذا حازت عليه إيران أولاً

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أنه إذا حازت إيران سلاحا نوويا فلا بد للمملكة من حيازته بالمثل.

وأضاف في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية ستبث في وقت لاحق الليلة، أن لا فائدة من حيازة الأسلحة النووية لأنه لا يمكن استخدامها.

صور من مقابلة ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان مع قناة #فوكس_نيوز الأميركية.. وستبث المقابلة الليلة في تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت #السعودية pic.twitter.com/MPw2wqssfC — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 20, 2023

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وتابع ولي العهد السعودي قائلاً في هذا الشأن "نحن قلقون من حصول أي دولة على أسلحة نووية"، مشيراً إلى أن "أي دولة تستخدم السلاح النووي ستكون في حرب مع كل دول العالم".

وشدد على أن العالم لا يتحمل هيروشيما جديدة.

في شأن آخر، قال ولي العهد السعودي إن زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن كان عدوا للسعودية كما كان عدوا لأميركا.

كذلك أوضح أن القضية الفلسطينية مهمة جدا لمسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وتبث قنا"فوكس نيوز" الأميركية في تمام الساعة 1 صباحاً بتوقيت الرياض (الخميس 21 سبتمبر 2023م) مُقابلة مع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أجراها معه كبير المُذيعين السياسيين في القناة بريت باير من مدينة نيوم.

وكانت القناة قد أصدرت بيانًا إعلاميًا، نوهت فيه إلى أن هذه المُقابلة ستُغطي مجموعة من المواضيع حول مستقبل المملكة والعلاقات مع الولايات المتحدة وستُذاع في برنامج Special Report وهي الأولى لولي العهد مع شبكة إخبارية أميركية كبرى منذ عام 2019.

وتكتسب المُقابلة المُرتقبة أهمية بالغة لكونها تأتي في سياق تحولات ومُستجدات إقليمية وعالمية.