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محمد بن سلمان: السعودية أعظم قصة نجاح في القرن الـ21

دبي - العربية.نت
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أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن "الشعب السعودي مؤمن بالتغيير وهم من يدفعون لذلك وأنا واحد منهم".

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وقال للمترددين عن زيارة المملكة إن "السعودية أعظم قصة نجاح في القرن الـ21"، وذلك في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية بثت اليوم الخميس.

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"وتيرة تقدمنا ستستمر بسرعة"

وأضاف أن "وتيرة تقدمنا ستستمر بسرعة أعلى ولن تتوقف أو تهدأ ليوم واحد"، مشيراً إلى أن "الشعب السعودي مؤمن بالتغيير وهم من يدفعون لذلك وأنا واحد منهم".

وتابع "نقوم بعمل يليق بمكانة الحرمين الشريفين والمقدسات الإسلامية"، لافتاً إلى أن يركز وقته لمتابعة ما يخدم مصالح السعودية وشعبها.

وكشف أن السياحة جذبت 40 مليون زيارة وأن المملكة تستهدف من 100 إلى 150 مليونا في 2030، مشيراً إلى أن الاستثمار في السياحة رفع نسبة إسهامها في الناتج المحلي من 3 % إلى 7 %.

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