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Flag of the USA and Saudi Arabia stock photo
(تعبيرية)
السعودية

واشنطن توافق على صفقة سلاح محتملة للسعودية بـ500 مليون دولار

البنتاغون: المبيعات العسكرية المحتملة للسعودية ستعزز قدرتها على مواجهة التهديدات

العربية.نت
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أعلنت وكالة الأمن والتعاون الدفاعي الأميركية إقرار حزمة مبيعات عسكرية محتملة للسعودية بقيمة 500 مليون دولار، مع تسليم إخطار بذلك إلى الكونغرس.

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وقالت الوكالة التابعة للبنتاغون في بيان إن هذه الصفقة المقترحة ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة.

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وأشارت إلى أن هذه الحزمة المقترحة ستعزز قدرة السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أشار في لقاء مع "فوكس نيوز" إلى أنه لا أحد يريد أن يشاهد السعودية تغيّر مصادر تسليحها من الولايات المتحدة إلى دولة أخرى. وأكد أن بين السعودية والولايات المتحدة روابط أمنية مهمة، مضيفاً أن المملكة من أكبر 5 مشترين للأسلحة الأميركية.

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