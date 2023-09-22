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من مقابلة ولي العهد السعودي مع "فوكس نيوز"

الأمير محمد بن سلمان: شاهدت مباراة السعودية والأرجنتين مع أسرتي.. وتفاجأنا بالنتيجة

ولي العهد قال خلال المقابلة مع "فوكس نيوز": حقيقة كان ما نريده هو أن تنتهي المباراة دون التعرض للإذلال، إلا أننا تفاجأنا بنتيجة المباراة

العربية.نت
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شملت مقابلة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع "فوكس نيوز" Fox News الأميركية عدة زوايا سياسية واقتصادية، كما لم تخل من الجوانب الرياضية.

وخلال المقابلة وفي إجابة عن سؤال "أين كنت عندما هزم فريق السعودية الأرجنتين؟ وكيف كانت ردة فعلك؟"، أجاب ولي العهد بالقول: "كنت أشاهد مواجهة المنتخب السعودي أمام الأرجنتين في كأس العالم مع أسرتي.. إخواني وزوجاتهم وأطفالهم، وكنا نشاهد المباراة".

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وأضاف: "حقيقة كان ما نريده هو أن تنتهي المباراة دون التعرض للإذلال، إلا أننا تفاجأنا بنتيجة المباراة".

شاهد مقابلة ولي العهد السعودي الكاملة مع "فوكس نيوز" الأميركية السعودية شاهد مقابلة ولي العهد السعودي الكاملة مع "فوكس نيوز" الأميركية

كما تحدث ولي العهد السعودي عن نمو مساهمة الرياضة بالناتج المحلي لتصل إلى 1.5% بعدما كانت 0.04%، ورد على من اتهم السعودية بـ"غسيل السمعة عبر الرياضة"، كما اعتبر اندماج "ليف غولف" و"رابطة لاعبي الغولف المحترفين" تحولا جوهريا، لأنه لن تكون هناك منافسة بل تركيز على تطوير اللعبة، كما كشف عن هوايته للألعاب الإلكترونية منذ الصغر.

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