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حرارة الصيف الشمس

السعودية تودع فصل الصيف.. اليوم الجمعة

المسند قال عبر "إكس": في مثل هذه الأيام يطول الليل بمقدار دقيقة و25 ثانية يومياً

 العربية.نت - حامد القرشي
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أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية عبدالله المسند أنه وفقاً لحركة الأرض حول الشمس، فإن اليوم الجمعة آخر يوم في فصل الصيف الذي بلغ طوله 93 يوماً.. ويدخل فصل الخريف الذي يبلغ طوله 89 يوماً، في حين طول فصل الشتاء 88 يوماً وفصل الربيع 92 يوماً.

وقال المسند عبر حسابه في منصة "إكس": في مثل هذه الأيام يطول الليل بمقدار دقيقة و25 ثانية يومياً، والنهار هذا اليوم أطول من نهار أمس "الانقلاب الشتوي"، ويمكن تقسيم الفصول في السعودية‬⁩ بوجه عام إلى فصلين الأول فصل تساقط الأمطار يبدأ عادة من منتصف ⁧أكتوبر‬⁩ حتى نهاية ⁧‫مايو،‬⁩ بينما الثاني وفصل جاف يبدأ من ⁧‫يونيو‬⁩ حتى منتصف أكتوبر‬⁩ بالنسبة لمعظم مناطق السعودية، عدا الجزء الجنوبي الغربي ومرتفعات جبال السروات التي تتأثر بنظم مطرية صيفية وشتوية، ويمتد أحياناً هذا الاستثناء حتى مرتفعات الحجاز.

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وأضاف: تتأثر الأمطار الهاطلة على السعودية بوجه عام بنظام المنخفضات الحركية القادمة من البحر المتوسط من جهة، وبنظام منخفض السودان (البحر الأحمر) الحراري من جهة أخرى، هذا على مستوى الضغوط السطحية، وهي تترافق وتتزامن في الحالات المطرية مع ضغوط جوية علوية منخفضة على مستوى 500 هيكتوباسكال، والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من آلية الحالات المطرية في السعودية.

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