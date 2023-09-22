في اليوم الوطني.. الطرق في السعودية تزين بالأعلام
اليوم الوطني السعودي الـ93 يقام تحت شعار "نحلم ونحقق"
تزينت شوارع المدن السعودية وميادينها بالأعلام الوطنية وأعمال الإضاءة والتزيين، احتفاءً باليوم الوطني الـ93 تحت شعار "نحلم ونحقق".
وهدفت الأمانات والبلديات من خلال تنفيذ هذه الأعمال إلى الاحتفاء بيوم الوطن وإثراء قصص النماء والبناء والتطور الذي تشهده المملكة العربية السعودية وتعزيز الإنتماء للوطن والتأكيد على التلاحم والترابط بين مختلف فئاته والتعريف بأعمال ومنجزات الدولة الرشيدة.
وشهدت المكتبات والقرطاسيات في السعودية انتعاشا كبيرا بعد أن تحولت إلى منافذ لبيع مختلف أنواع الأكسسوارات الخاصة باليوم الوطني، من صور وأعلام وشعارات وإضاءات وقبعات وصبغات وغيرها من الاكسسوارات والمستلزمات التي تضفي روح الولاء والانتماء للوطن.
وسجلت المحلات إقبالًا كبيرا من المواطنين على الشراء تعبيرا عن الفرحة باليوم الوطني الـ93.
فيما سجلت محال زينة السيارات إقبالاً كبيرا من الشباب لتغيير مظهر سياراتهم خلال اليوم الوطني من خلال تركيب الكماليات ولصق الصور والشعارات تعبيراً عن حب الوطن، وبهدف منح كل من يراها في الطريق شعوراً حماسياً و وطنياً، يكون حافز لهم للمشاركة والاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية على كل السعوديين.
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