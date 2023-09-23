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الألعاب النارية في سماء السعودية

الألعاب النارية تزين سماء 15 مدينة سعودية في اليوم الوطني 93

نظمتها الهيئة العامة للترفيه.. وانطلقت كلها في توقيت واحد لكن في 15 مدينة مختلفة

العربية.نت - كوثر الرمضان
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تلونت سماء 15 مدينة سعودية السبت بالألعاب النارية باختلاف ألوانها وأحجامها، والتي نظمتها الهيئة العامة للترفيه بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93 "تحت شعار "نحلم ونحقق"، وانطلقت جميعها في لحظة واحدة عند الساعة التاسعة مساءً.

وتوزعت مناطق مشاهدة عروض الألعاب النارية ما بين بوليفارد رياض سيتي في الرياض، والبروميناد في جدة، ومتنزه الملك عبدالله في الدمام، وكورنيش الخبر الشمالي، ومتنزه الملك عبدالله البيئي في الأحساء، ومتنزه الملك عبدالله الوطني في بريدة.

الألعاب النارية في سماء السعودية
من 6
  • الألعاب النارية في سماء السعودية
  • الألعاب النارية في سماء السعودية
  • الألعاب النارية في سماء السعودية
  • الألعاب النارية في سماء السعودية
  • الألعاب النارية في سماء السعودية
  • الألعاب النارية في سماء السعودية
(6 صور)
الألعاب النارية في سماء السعودية
الألعاب النارية في سماء السعودية
الألعاب النارية في سماء السعودية
الألعاب النارية في سماء السعودية
الألعاب النارية في سماء السعودية
الألعاب النارية في سماء السعودية
الألعاب النارية في سماء السعودية
الألعاب النارية في سماء السعودية
الألعاب النارية في سماء السعودية
الألعاب النارية في سماء السعودية
الألعاب النارية في سماء السعودية
الألعاب النارية في سماء السعودية
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كما تم مشاهدة الألعاب النارية في أبها من حديقة السد بشارع الفن، وفي المدينة المنورة من حديقة الملك فهد المركزية، وفي حائل من متنزه السلام، وفي تبوك من حديقة النظيم المركزية، وفي الباحة من منتزه الأمير حسام، وفي سكاكا من حديقة أمانة الجوف، وفي جازان من ممشى طريق الكورنيش، وفي نجران من حديقة إسكان حي الجامعة، وفي الطائف بالقرب من منتزه الملك عبدالله، وفي عرعر من برج المياه.

في الوقت نفسه، تسابق السعوديون والمقيمون على توثيق هذه اللحظات ونشرها عبر وسائلهم التواصلية، تعبيراً عن فرحتهم باليوم الوطني، كما وتسابق محترفو التصوير في إنتاج الصور اللافتة والمعبرة بهذه المناسبة الوطنية.

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