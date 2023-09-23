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الملك سلمان وولي العهد
الملك سلمان وولي العهد

الرئيس الإيراني يهنئ العاهل السعودي وولي عهده بمناسبة اليوم الوطني للمملكة

وفي رسالته إلى الأمير محمد بن سلمان، أعرب الرئيس الايراني عن أمله في أن "نشهد توسعاً متزايداً للتعاون الأخوي بين البلدين في جميع المجالات"

العربية.نت
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ذكرت وكالة (مهر) الإيرانية للأنباء اليوم السبت أن الرئيس إبراهيم رئيسي هنأ، في رسائل منفصلة، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان باليوم الوطني للمملكة.

وأفادت الوكالة بأن رئيسي قال في رسالة إلى الملك سلمان إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية "لديهما قواسم مشتركة سياسية واقتصادية وثقافية، وهناك أشياء كثيرة ستكون دعماً قوياً للصداقة بين الأمتين الإسلاميتين".

وفي رسالته إلى الأمير محمد بن سلمان، أعرب الرئيس الإيراني عن أمله في أن "نشهد توسعاً متزايداً للتعاون الأخوي بين البلدين في جميع المجالات".

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