هكذا احتفل أطفال السعودية باليوم الوطني 93

عاشت كافة مدن السعودية، اليوم، احتفالات اليوم الوطني 93 عبر العديد من البرامج والفعاليات، وخرج الكثير من الأسر والأطفال إلى المنتزهات والأماكن العامة متوشحين باللون الأخضر، رافعين العلم السعودي، وحاملين عبارات (هي لنا دار).

وأقيمت عشرات الفعاليات والعروض الترفيهية والأنشطة التفاعلية والتراثية والأعمال الحرفية، إضافةً إلى العروض الفلكلورية والألعاب الحركية، كما ضمت الفعاليات منصات تفاعلية مجهزة بأحدث تقنيات الإضاءة والصوت للاحتفاء بتراث المملكة من خلال العروض الأدائية المستوحاة من التراث الشعبي لكل منطقة.











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ويمثل اليوم الوطني مناسبة عظيمة تتجدد ذكراها في قلوب السعوديين، حين وحد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود، المملكة العربية السعودية، وبنى الدولة التي رسّخت ركائز وقيم العدل والمساواة.