وزير الخارجية السعودي يناقش مع نظيره الإيراني المستجدات الإقليمية والدولية
بحث الجانبان أوجه تكثيف اللقاءات التشاورية على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، بما يحقق المزيد من الآفاق الإيجابية، ويخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين
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التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
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وبحث الجانبان أوجه تكثيف اللقاءات التشاورية على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، بما يحقق المزيد من الآفاق الإيجابية، ويخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
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