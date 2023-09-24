الخارجية السعودية: ندين تمزيق نُسخ من المصحف في لاهاي

وضع القراءة
100% حجم الخط
أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين لإقدام أحد الجماعات المتطرفة بتمزيق نُسخ من المصحف الشريف أمام عدد من السفارات في لاهاي.
#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين لإقدام أحد الجماعات المتطرفة بتمزيق نُسخ من المصحف الشريف أمام عدد من السفارات في لاهاي pic.twitter.com/mQmi8K9DkV— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) September 24, 2023
وجددت وزارة الخارجية رفض المملكة التام لمثل هذه الأعمال البغيضة والمتكررة التي لا يمكن قبولها بأي مبررات، وهي تحرض بوضوح على الكراهية والإقصاء والعنصرية، وتتناقض بشكلٍ مباشر مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف، وتقوّض الاحترام المتبادل الضروري للعلاقات بين الشعوب والدول.
مادة اعلانية
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
بعد 10 سنوات.. فنانة مغربية تربح معركة قضائية ضد فرقة بريطانيةبعد انتظار دام 10 سنوات، ربحت الفنانة المغربية نجاة اعتابو معركة قضائية ضد فرقة بريطانية في قضية حقوق ملكية تعود فصولها لسنة 2005.وبدأت القضية عندما ... ثقافة وفن
-
مع تصاعد التوتر.. فرنسا تسحب قواتها وسفيرها من النيجروسط تصاعد التوتر بين نيامي وباريس منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، أن فرنسا قررت إنهاء ... العرب والعالم
-
مصر عن مفاوضات سد النهضة: إثيوبيا تتراجع عن تعهداتهاانتهت، مساء الأحد، فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 23 و24 سبتمبر، بمشاركة وفود التفاوض ... مصر
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية