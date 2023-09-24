وفاة الكاتب والصحافي السعودي هاني نقشبندي

توفي الكاتب والصحافي السعودي هاني نقشبندي، اليوم الأحد، عن عمر يناهز 60 عاماً.
وكان آخر منشور له على منصة "إكس"، بمناسبة احتفالات المملكة بعيدها الوطني 93، حيث كتب: "أكثر ما جاءتني من تهنئة باليوم الوطني السعودي، كانت من غير سعوديين. هم مقيمون في البلد منذ عقود. ما يعني أن المواطنة الحقيقية هي في الحب والانتماء لا في الهوية فقط".
اكثر ما جائتني من تهنئة باليوم الوطني السعودي، كانت من غير سعوديين. هم مقيمون في البلد منذ عقود. ما يعني أن المواطنة الحقيقية هي في الحب والانتماء لا في الهوية فقط.— هاني نقشبندي (@haninakshabandi) September 23, 2023
نبذة عنه
وُلد هاني نقشبندي في المدينة المنورة عام 1963.
تخرج من جامعة الملك عبد العزيز في جدة حيث تخصص بالعلاقات الدولية.
دخل المجال الإعلامي سنة 1984، وعمل في صحف عربية وسعودية. شغل منصب رئيس تحرير مجلتي "سيدتي" و"المجلة"، اللتين تصدران باللغة العربية في لندن، كما ساهم في تأسيس مجلة الرجل. كذلك قدم البرنامج التلفزيوني الشهير "حوار مع هاني" على تلفزيون دبي.
صدر أول عمل روائي له عام 2007 تحت عنوان "اختلاس". ورغم منع نشرها في بعض الدول العربية فإنه تمت إعادة طبعها باللغة العربية إلى أكثر من طبعة، وترجمت الرواية إلى اللغة الروسية.
من أعماله: "اختلاس" 2007، "سلام" 2008، "ليلة واحدة في دبي" 2010، "نصف مواطن محترم" 2012، "طبطاب الجنة" 2014، "الخطيب" 2017.
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