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الطفلة خلال حديثها

تنمرت عليها معلمتها وسخرت.. طفلة تخطف قلوب السعوديين

العربية.نت - مريم الجابر  
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في مشهد مؤثر، ظهرت طفلة سعودية وهي تبكي بعد تنمر معلمتها عليها.

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وأظهر الفيديو الذي انتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، الصغيرة تحكي قصتها مع معلمتها التي طلبت منهم أن يخبروها ماذا يريدون أن يصبحوا عندما يكبرون، فقالت إنها تريد أن تصبح طبيبة أسنان.

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لتفاجئها المعلمة بضحكة ساخرة، وسخرية غير مفهومة من طموحها. بل تنمرت على الصغيرة متسائلة "كيف تصبحين طبيبة أسنان وأسنانك مكسرة"، فأجهشت الطفلة في البكاء.

وقد تفاعل مع المقطع الفنان فايز المالكي، وطلب من متابعيه على منصة "X" تويتر سابقا طريقة للتواصل مع الطفلة، منادياً بأن يتكفل أحد بترميم أسنانها، ومحاسبة المعلمة.

ولاقت التغريدة تفاعلا كبيرا من أطباء أسنان، ومراكز للاستشارات النفسية، حيث عرضوا دعما مجانيا للطفلة.

فيما استاء الكثيرون من تصرف المعلمة، مشددين على وجوب أن تعين إدارات التعليم أخصائيات نفسيات في المدارس ملمين بعلم نفس تربوي، للحد من التنمر بين الطلاب أو حتى المعلمين.

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