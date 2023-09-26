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جانب من الأعمال الفنية

هكذا جسد الفنانون السعوديون مرض الزهايمر

تحت شعار "أحتاجك".. استطاع الفنانون التشكيليون السعوديون أن يعبروا من خلال أعمال إبداعية عرضتها الجمعية السعودية الخيرية عن تفاعلهم مع مرض الزهايمر بالرياض

العربية.نت - نادية الفواز 
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تحت شعار "أحتاجك" استطاع الفنانون التشكيليون السعوديون أن يعبروا من خلال أعمال إبداعية عرضتها الجمعية السعودية الخيرية عن تفاعلهم مع مرض الزهايمر بالرياض، وتداعيات هذا المرض في مختلف مراحله، ومعاناة المرضى وذويهم، والأمل في الشفاء، وكذلك الجهود التي تقوم بها الجهات المختصة.

وأقامت الجمعية معرضاً حمل شعار "أحتاجك" قدم أفلاماً توعوية وتثقيفية حول مرض الزهايمر ومراحله، وسط مشاركة عدد من القطاعات الخاصة والوزارات والجهات الإشرافية والداعمة وغير الربحية والكيانات الصحية والأكاديمية.

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وأوضحت رئيسة اللجنة التنفيذية للجمعية، الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله، أن إطلاق الحملة يأتي ضمن إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الجمعية لنشر ثقافة الوعي، وسط مختلف شرائح المجتمع بمرض الزهايمر، مع التأكيد على أهمية مواكبة تحسين جودة الحياة للأشخاص المصابين.

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وتسعى الجمعية إلى نشر وعي مختلف شرائح المجتمع حول مرض الزهايمر، بمختلف مراحله وأبعاده وتشخيصه وتداعياته، وطرق الوقاية منه وآخر مستجداته، وذلك من خلال تسليط الضوء على الجهود التي تقوم بها الجمعية في هذا الصدد، من حملات وفعاليات ومحاضرات وورش عمل ومعرض للفن النقي.

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