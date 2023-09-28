السعودية.. رصد القمر العملاق الأخير لهذا العام

يرصد غداً الجمعة 29 سبتمبر في سماء السعودية والوطن العربي، القمر البدر العملاق الرابع والأخير هذا العام، حيث سيكون حجمه الظاهر أكبر بحوالي 8% وأكثر إضاءة بحوالي 16% عن المتوسط وهو يسمى قمر الحصاد في هذا الوقت من السنة.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة ماجد أبو زاهرة: لقد استخدم مصطلح قمر الحصاد لعدة سنوات وهي تسمية "شعبية" تطلق على الأقمار البدر التي تحدث في شهري سبتمبر وأكتوبر وهي الأشهر القريبة من الاعتدال الخريفي، إضافة أنه في سبتمبر وأكتوبر يكون وقت شروق القمر قريبا إلى وقت غروب الشمس لعدة ليال على التوالي في وقت طور البدر المكتمل بالنصف الشمالي للكرة الأرضية.

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وأضاف: "هذا الأمر كان يعتبر هاماً في أوقات قديمة بالنسبة للمزارعين الذين يحصدون محاصيلهم قبل عصر التراكتورات المزودة بمصابيح الإضاءة، حيث لم يكن هناك فترة طويلة من الظلمة بين غروب الشمس وشروق القمر لعدة أيام بعد البدر المكتمل ما يعني بأن المزارعين كانوا يعملون في الحقول وجني المحاصيل تحت ضوء القمر ومن هنا جاءت تسمية قمر الحصاد".

وقال: "القمر سيصل لحظة الاكتمال عند الساعة 12:57 ظهراً بتوقيت مكة (09:57 صباحاً بتوقيت غرينتش) ويكون بزاوية 180 درجة من الشمس ويكون أكمل نصف مدار حول الأرض هذا الشهر، بعد ذلك سوف يشرق قمر الحصاد العملاق بعد غروب الشمس من الأفق الشرقي وقد يكون باللون الوردي أو البرتقالي وسيصل أعلى نقطة في السماء مائل نحو الجنوب بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي وسيبقى مشاهداً إلى أن يغرب بعد شروق شمس السبت".

كما أوضح أن اللون الوردي أو البرتقالي الذي يمكن أن يظهر به القمر أثناء شروقه هو بسبب الغلاف الجوي لكوكبنا حيث تعمل مكوناته على بعثره الضوء الأبيض المنعكس عن القمر، بحيث تتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل التي تصل إلى أعيننا، وهو نفس السبب الذي يجعلنا نرى الشمس الغاربه بلون ضارب للحمرة.

وقال إن "القمر العملاق" وصف يطلق على القمر المحاق أو القمر البدر عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362.146 كيلومترا وهو مصطلح يشير إلى التسمية العلمية "قمر الحضيض" وفي حالة هذا القمر العملاق سيكون على مسافة 361,552 كيلومتر.

ويعتبر هذا التوقيت من الشهر مثالياً لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس. إن تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات ويعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهه "تيخو" أكثر الفوهات إشعاعا خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخراً بحوالي الساعة كل يوم، و بعد بضعة أيام سيكون مشاهدا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من طور البدر المكتمل.