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People look at the new iPhone 15 Pro as Apple's new iPhone 15 officially goes on sale across China at an Apple store in Shanghai, China September 22, 2023. (Reuters)
آيفون 15 (رويترز)

مؤثر سعودي يثبت بفيديو: جربت آيفون 15 وحرارته وصلت 40

دبي - العربية.نت
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على الرغم من مضي عدة أيام فقط على إطلاقه، فإن العديد من الشكاوى وجهت إلى إصدار آيفون الجديد، من شركة أبل.

فقد اشتكى عدد ممن اشترى الموبايل الجديد آيفون 15 برو، حول العالم من ارتفاع درجة حرارته بشكل خطير.

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فيما وثق مؤثر سعودي معروف في مجال التكنولوجيا، الأمر بفيديو نشره على حسابه في إكس، (تويتر سابقا)، اليوم الخميس.

وأكد الأكاديمي المهتم بالتقنية والتجارة الإلكترونية، فهد البقمي، أنه جرب على الملأ الهاتف، ليثبت ارتفاع حرارته.

ووثق بالفيديو تجربته هذه، واضعا ميزان الحرارة على الموبايل بعد تشغيله لفترة من الزمن، ليتبين أنها بلغت أكثر من 40 درجة مئوية.

كما أوضح أن تلك التجربة تنفي كل الاتهامات التي سيقت ضده في السابق، حين شكا من أن الجوال الجديد يحتاج عدة أيام لنقل البيانات، وأنه يعاني من مشكلة الحرارة، إذ اتهمه البعض بأنه قبض من أجل "شتم" الموبايل".

شكاوى سابقة

وكان بعض المالكين الأوائل لهاتفي آيفون 15 برو، وبرو ماكس، اشتكوا من أن الأجهزة الجديدة ترتفع درجة حرارتها جداً أثناء الاستخدام أو الشحن، ما يمثل انتكاسة محتملة للمنتج الرئيسي للشركة.

وانتشرت الشكاوى عبر منتديات أبل على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك "Reddit"، ومنصة "X". وقال العديد من العملاء إن الجزء الخلفي أو الجانبي من الهاتف يصبح ساخناً عند اللمس أثناء اللعب أو عند إجراء مكالمة هاتفية أو دردشة فيديو عبر تطبيق "FaceTime".

فيما أكد آخرون مواجهة نفس المشكلة أثناء توصيل الجهاز بالشاحن، وفقاً ما نقلت وكالة "بلومبرغ".

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