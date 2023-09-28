منظر مهيب للبرق.. يعانق برج الساعة الشهير في مكة

في لقطات مهيبة عانق وميض البرق برج الساعة الشهير في مكة المكرمة، الأكبر على مستوى العالم، والمطل على المسجد الحرام.
لحظة تعرض قمة برج الساعة بمكة لصاعقة برق قوية.⚡️— عبدالعزيز الحربي (@azoovic) September 27, 2023
تصويري📸 @azoovic#مكه_الان #مكة_المكرمة#امطار_مكه #برج_الساعة pic.twitter.com/ZiANUbEFg3
وبدت الساعة وهي تشع وكأنها تشتعل من الأرض إلى السماء، في لقطات وثقها المصور "محمد الهذلي"، وانتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي .
يذكر أن مكة شهدت مساء أمس الأربعاء أمطارا مصحوبة بعواصف رعدية في أنحاء متفرقة من أحيائها. فيما تم رفع درجة التنبيه إلى "إنذار أحمر" من المركز الوطني للأرصاد.
وتعد ساعة مكة من أكبر الساعات في العالم، وتم تشغيلها أول مرة في شهر رمضان المبارك في عام 2008م.
كما تعتبر أطول ساعة في العالم بطول 40 متراً، وارتفاع 400 متر، وتتكون الساعة من أربع واجهات، تبلغ مقاييس الواجهتين الأمامية والخلفية 43 متراً طولاً، و43 متراً عرضاً، فيما مقاييس الواجهتين الجانبيتين حوالي 43 متراً طولاً، و39 متراً عرضاً، ويبلغ الوزن الإجمالي لساعة مكة 36 ألف طن، ويحمل البرج أربع ساعات على جهاته الأربع، ويعلوها من الجهات الأربع "لفظ الجلالة" "الله" كما تتوسطها علامتا السيف والنخلة.
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