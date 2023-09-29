الأميرة ريما: حجم الشركات الناشئة بالسعودية والمملوكة للنساء 40%

قدرت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز؛ حجم الشركات الناشئة في السعودية، المملوكة للنساء بـ 40%.

وأكدت أمس الخميس من باريس، أن اقتصاد السعودية الأسرع نمواً بين دول مجموعة العشرين، في حين تضاعفت إيراداتها الحكومية غير النفطية، وأن المملكة حققت أعلى معدل توظيف في تاريخها، إذ تضاعفت مشاركة المرأة في سوق العمل، وارتفعت نسب تملكها لعدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

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جاء ذلك خلال ورشة عمل أقامتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض - الجهة المسؤولة عن ملف المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030-، تحت عنوان "الازدهار للجميع"، بحضور عدد من مندوبي الدول لدى المكتب الدولي للمعارض وقادة من الخبراء العالميين، في العاصمة الفرنسية.

من جانبه، قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد الرويلي: "إننا نسعى لإيجاد حلول مشتركة، وأؤكد لكم اليوم بأن المملكة العربية السعودية عازمة بأن تعمل كشريك مع جميع الدول لتحقيق تطلعاتنا المشتركة، كما أننا ملتزمون بتسخير معرض الرياض إكسبو 2030 لزيادة التضافر لتحقيق أهدافنا المشتركة".

كما أكد الرويلي: نجدد التزامنا بمشاركة فرص بناء المعرض مع العالم أجمع، ورؤيتنا لمعرض الرياض إكسبو 2030 هي معرض إكسبو من العالم إلى العالم.

جدير بالذكر أن ورشة العمل تأتي ضمن سلسلة من ورش العمل التي تعقدها الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعاصمة الفرنسية باريس تحت عنوان "الازدهار للجميع"، والتي تهدف لمعالجة أوجه التفاوت والاختلالات العالمية؛ من خلال مشاركة كل دولة من منظورها الثقافي وظروفها المحيطة وتطلعاتها: نحو عالم أكثر شموليةً يلبي احتياجات الإنسان.