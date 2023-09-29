توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين

أثارت وفاة اليوتيوبر إبراهيم السهيمي في حادث سير مروع ضجة بين السعوديين، خلال الساعات الماضية.
فقد أعرب العديد من محبيه على منصة إكس عن حزنهم لوفاة السهيمي بحادث مؤلم في منطقة الجموم بمكة.
صدقه عن ابراهيم و ابنته - الله يرحمهم و يغفر لهم ويسكن مثواهم الجنه يارب - الواحد ما يدري متى يومه ياجعل ابراهيم بالجنه و ابنته #ابراهيم_السهيمي pic.twitter.com/4f6fQJmXdz— ابو س!ديو (@Abo_sadio) September 29, 2023
جاء ذلك، بعدما أعلن صانع المحتوى السعودي ثنيان خالد خبر الوفاة أمس الخميس عبر مواقع التواصل، داعياً له بالرحمة.
وما هي إلا ساعات حتى تصدرت صورة ابنة السهيمي المشهد، بعد أن لفظت أنفاسها متأثرة بالحادث.
فيما بين مقطع مصور للحادث لحظة اصطدام سيارتين بشكل مروّع جرّاء فقدان إحداهما السيطرة والانحراف عن مسارها.
يشار إلى أن السهيمي كان أحد أبرز أعضاء مجموعة المدوّن ثنيان خالد على "سناب شات"، واشتهر بشكل واسع بفضل محتواه المميز.
وكان تزوج قبل سنتين فقط، ورزق بطفلة وحيدة.
-
بعد وفاة أمها وزواجه.. تونسي يقيد ابنته من رقبتها بسلسلة حديديةفي حادث صادم، أثار موجة استياء في تونس، عثرت الشرطة على طفلة مقيّدة بسلسلة وقفل حديدي من رقبتها في منزل جدتها في محافطة سوسة وسط البلاد، وفق ما كشف ... المغرب العربي
-
قنبلة موقوتة بنينوى.. مطاعم وفنادق شبيهة بقاعة العرس الداميبينما لا يزال الحزن والغضب يلف بلدة الحمدانية في محافظة نينوى العراقية، التي خسرت أكثر من 100 من سكانها في الحريق الكارثي الذي اشتعل في إحدى قاعات ... العراق
-
أصوات تعلو من داخل أحد القبور بالعراق.. لسوري توفي قبل 40 يوماًفي مشهد رعب لا يصدق حتى في الأفلام، تجمع عراقيون بعد أنباء عن سماع صوت من داخل مقبرة في منطقة فايدة شمال الموصل، ما أدى لتدخل السلطات فوراً.صوت ... العراق