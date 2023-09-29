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ابراهيم السهيمي وطفلته
السهيمي وابنته

توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين

العربية.نت - نادية الفواز
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أثارت وفاة اليوتيوبر إبراهيم السهيمي في حادث سير مروع ضجة بين السعوديين، خلال الساعات الماضية.

فقد أعرب العديد من محبيه على منصة إكس عن حزنهم لوفاة السهيمي بحادث مؤلم في منطقة الجموم بمكة.

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جاء ذلك، بعدما أعلن صانع المحتوى السعودي ثنيان خالد خبر الوفاة أمس الخميس عبر مواقع التواصل، داعياً له بالرحمة.

وما هي إلا ساعات حتى تصدرت صورة ابنة السهيمي المشهد، بعد أن لفظت أنفاسها متأثرة بالحادث.

فيما بين مقطع مصور للحادث لحظة اصطدام سيارتين بشكل مروّع جرّاء فقدان إحداهما السيطرة والانحراف عن مسارها.

يشار إلى أن السهيمي كان أحد أبرز أعضاء مجموعة المدوّن ثنيان خالد على "سناب شات"، واشتهر بشكل واسع بفضل محتواه المميز.

وكان تزوج قبل سنتين فقط، ورزق بطفلة وحيدة.

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