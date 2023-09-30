انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي

يستعد نادي الصقور السعودي لإطلاق الحدث المرتقب؛ معرض الصقور والصيد السعودي الدولي بنسخته الخامسة، الذي يستمر 10 أيام، بين 5 و14 أكتوبر المقبل في مقر النادي بمَلهم شمال مدينة الرياض.

وينظم النادي، هذا الحدث كل عام؛ بهدف الاهتمام بموروث الصقارة وهواة تربية الصقور والمهتمين بأسلحة الصيد، والحفاظ عليه، وتعزيز هذا الإرث التاريخي الأصيل، وقد حققت نسخته السابقة نجاحًا كبيراً، إذ تجاوز عدد العمليات التجارية عبر منصة النادي الإلكتروني للأسلحة 75 ألف عملية.

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ويرى أحد المهتمين بالأسلحة أنّ كل نسخة من معرض الصقور والصيد السعودي الدولي تأتي بتطوير جديد لتكون أفضل من سابقاتها، مبيناً أنه بفضل هذه المعارض توفر للمهتمين بالأسلحة والذخائر كل ما يحتاجونه.

ويحرص نادي الصقور السعودي، من خلال إقامة هذا المعرض على المُضي قدماً في تحقيق رؤيته المتمثلة في أن يكون الرائد الأول في مجال التطوير والإبداع في هواية الصيد بالصقور وتربيتها ورعايتها، وأن يكون إضافة إلى منصة لتعزيز الوعي البيئي، رافداً ثقافياً واقتصادياً، ومعرفاً لثقافة هذا التراث وسبل المحافظة عليه، وناشرًا لثقافة الصيد بالصقور في المملكة وإحياء الهوايات المرتبطة به.