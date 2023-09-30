اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الشخصيات التي تنكرت بزي رجل الأمن

بالفيديو.. ضبط 7 قلدوا رجال الأمن بشكل كوميدي في الرياض

العربية.نت - نادية الفواز 
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شرطة منطقة الرياض، القبض على سبعة أشخاص لتجسيدهم مهام رجال الأمن بشكل غير لائق في قالب كوميدي في محل تجاري.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، إنه بالإشارة إلى محتوى مرئي متداول لأشخاص يجسدون مهام رجال الأمن بمشاهد كوميدية في محل تجاري ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم القبض عليهم وهم 5 مواطنين ومقيمان من الجنسية اليمنية والتشادية.

مادة اعلانية

كما بين أنهم قاموا بذلك بغرض زيادة عدد المشاهدات وزيادة عدد المتابعين على منصات التواصل.

وأفاد المتحدث أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وكان فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع في السعودية، ظهر فيه عدد من الأشخاص وهو يجسدون دور رجال الأمن بشكل كوميدي داخل أحد المحلات في الرياض، ما استدعى تحرك الجهات الرسمية بشكل فوري وتم ضبطهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
توقعات مخيبة للآمال بشأن الفائز بجائزة نوبل لـ2023 توقعات مخيبة للآمال بشأن الفائز بجائزة نوبل لـ2023
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط