بالفيديو.. ضبط 7 قلدوا رجال الأمن بشكل كوميدي في الرياض

أعلنت شرطة منطقة الرياض، القبض على سبعة أشخاص لتجسيدهم مهام رجال الأمن بشكل غير لائق في قالب كوميدي في محل تجاري.

🎥 | شرطة منطقة الرياض تقبض على (7) أشخاص لتجسيدهم مهام رجال الأمن بشكل غير لائق في قالب كوميدي في محل تجاري. pic.twitter.com/x1zOJULtjw — الأمن العام (@security_gov) September 29, 2023

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، إنه بالإشارة إلى محتوى مرئي متداول لأشخاص يجسدون مهام رجال الأمن بمشاهد كوميدية في محل تجاري ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم القبض عليهم وهم 5 مواطنين ومقيمان من الجنسية اليمنية والتشادية.

مادة اعلانية

كما بين أنهم قاموا بذلك بغرض زيادة عدد المشاهدات وزيادة عدد المتابعين على منصات التواصل.

وأفاد المتحدث أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وكان فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع في السعودية، ظهر فيه عدد من الأشخاص وهو يجسدون دور رجال الأمن بشكل كوميدي داخل أحد المحلات في الرياض، ما استدعى تحرك الجهات الرسمية بشكل فوري وتم ضبطهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.