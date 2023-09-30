من أعماله طاش ما طاش.. وفاة الفنان السعودي أحمد السريع

توفي أمس الجمعة الفنان السعودي أحمد بن محمد السريع عن عمر يناهر 87 عاماً، وفق ما أعلنت ابنته.

وستقام الصلاة عليه اليوم السبت بعد صلاة العصر في جامع الأمير فهد بن محمد آل سعود على طريق الحاير، والدفن في مقبرة الحاير (المنصورية) بالرياض.

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فيما نعاه عدد من الفنانين والمثقفين.

بداية الستينات

أحمد بن محمد السريع ممثل سعودي من أوائل الممثلين الذين دخلوا المجال الفني في بداية الستينات. وقدم العديد من الأعمال الفنية، كما عمل مدرساً في إحدى مدارس السعودية.

من أعماله مسلسلات وينك يا درب الغنيمة، طاش ما طاش، عائلة أبو رويشد، ضيف شرف، أحلام ضائعة، الغربال، حكاية قصيرة، حمود ومحيميد.