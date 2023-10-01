مبادرة "الرياض تقرأ الفرنسية" تجمع 80 ناشراً بمعرض الكتاب

ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، أطلقت السفارة الفرنسية مبادرة "الرياض تقرأ الفرنسية" التي تجمع 80 ناشرًا فرنسيًا في مختلف التخصصات الفنية والأدبية وأدب الأطفال، وغيرها بالتعاون مع مكتبة ستيفان التي تأسست عام 1956م.

وتنشط "مكتبة ستيفان"، المسماة باسم رئيسها التنفيذي ومؤسسها نزيه ستيفان، في العديد من قنوات البيع، ومن ثم أضيفت إليها مكتبة نشر في عام 2008.

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وتهتم المكتبة بالروايات والمقالات والكتب الجميلة وأدب الأطفال والقصص المصورة، وتشتهر بشكل خاص بطابقها الكامل المخصص للقصص المصورة وكتب الأطفال.

وقال المدير الإقليمي للمكتبة في الشرق الأوسط، إن هناك اهتماما من مختلف الدوائر العليا الفرنسية لإعادة إحياء اللغة الوطنية وعلومها في مختلف دول العالم، مشيدا بالإقبال الكبير على المبادرة وكتبها رغم الرواج الكبير للإنجليزية في الدول العربية.

واحتلت كتب "المانجا" اليابانية المترجمة إلى الفرنسية ركنًا كبيرًا من جناح المبادرة الفرنسية، بالإضافة إلى كتب عن الطبخ والثقافة والموضة والسياحة الفرنسية.

كما كان للكلاسيكيات الفرنسية لكبار الكتّاب الفرنسيين أمثال فلوبير موليير وكاميه، نصيب كبير من مقتنيات زوار المعرض، بالإضافة إلى المجلدات النوعية في الفنون والتاريخ والفلسفة وغيرها من المجالات.

الجدير بالذكر أن معرض الرياض الدولي للكتاب 2023م، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في الفترة بين 28 سبتمبر إلى 7 أكتوبر بجامعة الملك سعود تحت شعار "وجهة ملهمة"، يشهد مشاركة أكثر من 1800 دار نشر موزعة على أكثر من 800 جناح من 32 دولة.

وتحل سلطنة عمان ضيف شرف المعرض الذي يشهد مجموعة من البرامج الثقافية الثرية تشمل عشرات الفعاليات الموجهة لجميع الفئات العمرية، من جلسات حوارية لنخبة من المتحدثين السعوديين والعرب والدوليين، وأمسيات شعرية لشعراء الفصحى والنبطي، ومسرحياتٍ سعودية وعالمية، بالإضافة إلى حفلات موسيقية وغنائية، وورش عمل في شتى ميادين المعرفة، إلى جانب منطقة مخصصة للأطفال، لزيادة الوعي بالقراءة وتعزيز مهاراتها، وتساندها مسابقة تقام للمرة الأولى لهم في الإلقاء الشعري.