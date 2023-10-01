بهذه الصور.. سعودي يخطف جائزة سيينا الدولية بإيطاليا
#السعودي عمار الأمير يتحدث لـ"لعربية.نت" عن تجربته
بعد أن تميزت صوره بالجوانب الإبداعية والاحترافية حول العالم، استطاع المصور السعودي "عمار الأمير" أن يخطف جائزة مسابقة سيينا الدولية بإيطاليا في مجال (الدرون) فئة الناس وفئة الحضارة.
وقد حصدت صورة رمضان وصورة "الخلية العصبية" جائزة "Highly Commended" ليحقق بذلك تميزا جديدا، يضاف إلى تميزه في هذا المجال.
وفي حديثه لـ"العربية.نت" قال المصور الضوئي والمخرج التلفزيوني عمار إن "مسابقة سيينا هي إحدى أكبر المسابقات الفوتوغرافية في العالم، وتم اختيار أعمالي من بين آلاف الصور تقدم بها فنانون محترفون من دول العالم، وللعام الثالث استطعت أن أكون ضمن الفائزين في جوائز سيينا الدولية بإيطاليا (الدرون) في محور الناس ومحور الحضارة، وقد حصل عملي على إشادة لجنة التحكيم".
وأضاف: "استطعت تحقيق التميز في صورة (رمضان) وتم التقاطها بواسطة الدرون في شهر رمضان المبارك لسفر الإفطار الجماعي بمكة المكرمة، وعنوان الصورة الثانية (الخلية العصبية) لشارع الحجون وريع الكحل بمكة المكرمة".
وأبان الأمير أنه عاشق للكاميرا وللقطات الاحترافية، التي توثق الهندسة المعمارية بالحرم الشريف بطريقة فنية، وحبه الطراز الإسلامي والزخارف والنقوش الإسلامية والضوء والظل والعناصر البشرية وحياة الناس والشارع.
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