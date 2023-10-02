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حافلة مدرسية
تعبيرية

شرق السعودية.. وفاة طالب دهسته حافلة المدرسة أثناء نزوله

الضحية "البراء بن أحمد أبو شقاف" يدرس بمدرسة أبي داؤود الابتدائية بمكتب تعليم غرب الدمام

العربية.نت - نادية الفواز 
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توفي أحد الطلاب، نتيجة تعرضه لحالة دهس بعد نزوله من الحافلة المدرسية التي كانت تقله إلى منزله يوم أمس شرق السعودية.

وأوضحت إدارة تعليم الشرقية، أن الطالب تعرض لحادثة الدهس بعد نزوله من حافلة مدرسية بمدينة الدمام، مؤكدة أن الحافلة المدرسية تابعة لشركة تطوير للنقل التعليمي التي تقله إلى منزله بعد نهاية اليوم الدراسي، وأدى ذلك إلى وفاة الطالب رحمه الله.

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وتابعت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة بإدارة الأمن والسلامة المدرسية الإجراءات المعمول بها في مثل تلك الحالات.

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من جهتها، رفعت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية التعازي وصادق المواساة لأسرة الطالب "البراء بن أحمد أبو شقاف" الذي يدرس بمدرسة أبي داؤود الابتدائية بمكتب تعليم غرب الدمام.

فيما عبر رواد مواقع التواصل عن حزنهم عبر وسم #وفاة_طالب_دهسا وتوالت الدعوات بأن "يرحمه الله تعالى ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة ويكتبه الله من زمرة الشهداء وأعظم الله أجر ذويه وأحسن الله عزاءهم إنالله وإنا إليه راجعون"

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