إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسباهان أصفهان بسبب تمثال "سليماني" ولافتات سياسية

قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إنه تم إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسباهان أصفهان الإيراني لظروف غير متوقعة، وإنه تمت إحالة ملف المباراة للجان مختصة.

وأضاف الاتحاد الآسيوي بعد إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسباهان الإيراني قائلا: "ملتزمون بسلامة اللاعبين".

نادي #اتحاد_جدة السعودي يغادر ملعب #سباهان_أصفهان الإيراني بسبب وضع مجسم لقاسم سليماني ولافتات سياسية داخل الملعب#العربية pic.twitter.com/tJr3oKEZV6 — العربية (@AlArabiya) October 2, 2023

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وذكرت وسائل إعلام أن فريق الاتحاد السعودي غادر أرضية ملعب سباهان أصفهان الإيراني بسبب وجود مجسم لقاسم سليماني.

ذكرت محطة شركة الرياضة السعودية "إس إس سي"، أن لاعبي الاتحاد السعودي غادروا ملعب مباراة سباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكان من المقرر انطلاق المباراة في الرابعة مساء بتوقيت غرينتش قبل تأجيل صفارة البداية.

وأشارت محطة "إس إس سي" إلى أن التأخير بسبب "بعض الأمور التي طلبها الاتحاد الآسيوي أن تكون حاضرة في المباراة".

وذكرت محطة "الإخبارية" السعودية أن بعثة الاتحاد "توجهت للمطار للعودة إلى أرض الوطن"، ونشرت مقطعا قصيرا لمغادرة الفريق لملعب المباراة.

وكان الاتحاد السعودي قد أجرى اتفاقا مع نظيره الإيراني على إقامة مباريات الفرق السعودية والإيرانية في مختلف المسابقات الكروية بنظام الذهاب والإياب بعد اللعب على ملاعب محايدة منذ عام 2016.

وكان النصر أول فريق سعودي يزور إيران عقب الاتفاق بين الاتحادين حين حل ضيفا على بيروزي في دوري أبطال آسيا يوم 19 سبتمبر الماضي.