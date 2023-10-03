الملك سلمان وولي العهد يدينان في برقيتين لأردوغان الهجوم الإرهابي في أنقرة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية للرئيس التركي رئيس رجب طيب أردوغان، الاثنين، أدان فيها الهجوم الإرهابي الذي وقع في أنقرة.

وقال الملك سلمان:" تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في أنقرة، وما نتج عنه من إصابة اثنين من رجال الشرطة، وإننا إذ ندين هذا العمل الإجرامي، لنؤكد لفخامتكم وقوف المملكة العربية السعودية مع الجمهورية التركية وشعبها الشقيق، ومتمنين للمصابين الشفاء العاجل، سائلين الله أن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه"، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

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كما أرسل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برقية إدانة مماثلة للرئيس التركي.

وقال ولي العهد:" علمت بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في أنقرة، وما نتج عنه من إصابة اثنين من رجال الشرطة، وأعرب لفخامتكم عن إدانتي واستنكاري لهذا العمل الإجرامي، سائلا المولى القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ".

وأعلنت وزارة الداخلية التركية، الاثنين، التعرف على هوية أحد منفذي هجوم أنقرة من خلال تحليل الحمض النووي.

وذكرت الداخلية التركية أن أحد منفذي هجوم أنقرة هو حسن أوغوز، الملقب بكانيفار إردال، وهو عضو في حزب العمال الكردستاني، وجارٍ التعرف على هوية الإرهابي الآخر.

وفجّر انتحاري عبوة ناسفة في قلب العاصمة أنقرة، الأحد، قبل ساعات من عودة البرلمان للانعقاد عقب العطلة الصيفية، كما قتل مهاجم ثانٍ في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.