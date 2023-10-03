اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الصورة الرسمية - الملك سلمان و الأمير محمد بن سلمان
الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان
السعودية

الملك سلمان وولي العهد يدينان في برقيتين لأردوغان الهجوم الإرهابي في أنقرة

الملك سلمان شدد على وقوف السعودية إلى جانب تركيا، وولي العهد أعرب عن استنكاره للهجوم

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية للرئيس التركي رئيس رجب طيب أردوغان، الاثنين، أدان فيها الهجوم الإرهابي الذي وقع في أنقرة.

وقال الملك سلمان:" تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في أنقرة، وما نتج عنه من إصابة اثنين من رجال الشرطة، وإننا إذ ندين هذا العمل الإجرامي، لنؤكد لفخامتكم وقوف المملكة العربية السعودية مع الجمهورية التركية وشعبها الشقيق، ومتمنين للمصابين الشفاء العاجل، سائلين الله أن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه"، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

مادة اعلانية

كما أرسل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برقية إدانة مماثلة للرئيس التركي.

وقال ولي العهد:" علمت بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في أنقرة، وما نتج عنه من إصابة اثنين من رجال الشرطة، وأعرب لفخامتكم عن إدانتي واستنكاري لهذا العمل الإجرامي، سائلا المولى القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ".

وأعلنت وزارة الداخلية التركية، الاثنين، التعرف على هوية أحد منفذي هجوم أنقرة من خلال تحليل الحمض النووي.

النيجر تقبل وساطة الجزائر لإنهاء الأزمة المغرب العربي النيجر النيجر تقبل وساطة الجزائر لإنهاء الأزمة

وذكرت الداخلية التركية أن أحد منفذي هجوم أنقرة هو حسن أوغوز، الملقب بكانيفار إردال، وهو عضو في حزب العمال الكردستاني، وجارٍ التعرف على هوية الإرهابي الآخر.

وفجّر انتحاري عبوة ناسفة في قلب العاصمة أنقرة، الأحد، قبل ساعات من عودة البرلمان للانعقاد عقب العطلة الصيفية، كما قتل مهاجم ثانٍ في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ماسك يسخر من زيلينسكي بتغريدة وصورة تشعل موجة من التعليقات على موقع إكس ماسك يسخر من زيلينسكي بتغريدة وصورة تشعل موجة من التعليقات على موقع إكس
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط