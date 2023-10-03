"مات نص أهلي ولم أرهم".. قصة سعودي هرب المخدرات

"مات نصف أهلي ولم أرهم" بتلك الكلمات روى أحد السجناء مأساة حياته التي دمرتها المخدرات، في قصة استعرضتها وزارة الداخلية السعودية على حسابها في أكس، بهدف التوعية من تلك الآفة والجريمة.

نشبت مشاجرة بين بعض الشباب بمدينة #مطروح بسبب التنافس على إلتقاط صور مع شعراء ليبيين وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى الواقعة#وزارة_الداخلية pic.twitter.com/Ab0Q103y5h — وزارة الداخلية (@moiegy) October 2, 2023

وتحسر السجين على تهريبه للمخدرات، لاسيما أنه حرم بسبب تلك الجريمة من رؤية الكثير من أفراد عائلته، من بينهم والده وأخوه وابنه؛ بسبب وفاتهم وهو داخل السجن.

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كما كشف عبر "الفيديو" الذي نشرته الوزارة على "إكس"، عن تواصله، مع أحد الأشخاص لطلب المال من أجل الذهاب لأداء العمرة بصحبة والدته.

فوعده بتقديم المال له وإعطائه سيارة أيضاً، ثم بعدها بأيام تواصل معه هذا الشخص وأبلغه بأن سيارة ستأتي إليه فيها أغراض تخصه طالباً منه إحضارها له.

وأضاف أنه علم من هذا الشخص أن السيارة فيها مخدرات/لكنه طمع ولم يرفض العرض.

ليختم قائلا "فقدت الحرية وعيالي، ولدي عمره 22 سنة ووالدي وزوجتي وأخي ما شوفت ولا واحد منهم ولا أعرف عنهم أي شيء، ماتوا نص أهلي وأنا موجود هنا ولم أستفد شيئاً".