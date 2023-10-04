حادث مأساوي لسيارة نقل معلمات بالسعودية.. وفاة وإصابة 6

في حادث مروري شنيع لسيارة نقل معلمات، توفيت معلمة وأصيبت 4 أخريات وسائقهن وشخص آخر بإصابات متفرقة، في العيص- ينبع غرب السعودية.

وأظهر مقطع فيديو تداولته منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع، موقع الحادث والمركبات بعد وقوع المأساة، كما أظهر المقطع المصور وصول الإسعاف الجوي وتواجد آليات الدفاع المدني وسيارات الإسعاف.

وفاة معلمة وإصابة 4 أخريات في حادث مروع على طريق العيص ينبع أثناء ذهابهن للمدرسة . pic.twitter.com/8jqXMDe8kV — الموجز السعودي (@saudistuff) October 3, 2023

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من جانبه، كشف المتحدث الرسمي لتجمع المدينة المنورة الصحي عبدالرحمن حموده تفاصيل الحادث وقال: استقبلت مستشفيات التجمع صباح أمس الثلاثاء 6 حالات تعرضت لإصابات متفرقة نتيجة حادث سيارة نقل معلمات بطريق المثلث - ينبع.

كما أضاف: بعد ورود البلاغ للجهات المعنية تم رفع جاهزية المنشآت الصحية وعمل اللازم للحالات، بحسب البروتوكولات للتعامل مع هذه الحالات.

وأشار إلى أن إحدى الحالات فارقت الحياة في موقع الحادث، بينما تم نقل حالة متوسطة الخطورة عن طريق الإسعاف الجوي لمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة، وباقي الحالات وعددها خمس حالات شهدت إصابات متوسطة تم نقل حالة منها إلى مستشفى الملك فهد لتلقي العلاج اللازم وحالة إلى مستشفى العيص والحالات الأخرى تم نقلها إلى مستشفى ينبع النخل ومستشفى ينبع العام لاستكمال العلاج اللازم، حيث تم عمل الفحوصات والأشعة اللازمة للاطمئنان على حالتهم الصحية.