في معرض الرياض للكتاب.. مخطوطة الفلك للصوفي بـ 30 ألف ريال

وسط معرض الرياض الدولي للكتاب، وعلى أحد أرفف دار نشر إيطالية ألمانية ترقد مذكرات الفنان والرسام الإيطالي ليوناردو دافنشي، والتي كتبت بخط يده، ويحتاج قارئها لوضعها على المرآة حتى يستطيع قراءتها، لأنه كان يكتب بالعكس.

فقد أوضحت المسؤولة عن "تريكاني"، معهد الموسوعة الإيطالية هو كيان خاص ذو مصلحة وطنية، أن مذكرات دافنشي بخط يده توجد بالدار كنسخة طبق الأصل وسعرها يصل إلى 30 ألف ريال، والدار الإيطالية متحدة مع دار ألمانية لاستنساخ المذكرات والمخطوطات القديمة، وتقتصر الإصدارات الفاخرة على زيادة القيمة (حتى لنسخة واحدة).

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وأضافت أنهم يستخدمون المواد ذات الجودة العالية أثناء الإنتاج: الجلد الحقيقي، والنقش الذهبي، والحواف المذهبة، وذلك بالجمع بين التقنيات الحديثة وتقنيات الحرف اليدوية التقليدية التي تعود إلى قرون مضت، وجميع الكتب مُجلدة يدويًا، ويتم عرضها في المعارض والعروض التقديمية في جميع أنحاء العالم، لنقل الثقافة الغنية دون التعرض لخطر المساس بالأصل الذي لا يمكن استبداله، كما أنها تقدم كهدية حصرية تمثل ثقافتها وتراثها بطريقة شخصية وفريدة للغاية، وكعمل فني حصري لتحسين وتوسيع التبادل الثقافي بين الثقافات، للحصول على فهم أفضل، مع تطبيقات ذهبية حقيقية مصنوعة يدويًا وحقيبة فاخرة خاصة جدًا، كهدية لرؤساء الدول، والشخصيات البارزة، ومحبي اقتناء النوادر، وأيضا للمؤسسات التعليمية أو الطلاب أو المكتبات للأغراض التعليمية.

أما عن طريقة صنع نسخة طبق الأصل من الفنون الجميلة الرقمنة، فقالت: "في معظم الحالات بواسطة كاميرا خاصة عالية الدقة بدقة 50 ميغابيكسل، يتم الاحتفاظ بالمخطوطة الأصلية الثمينة في مكانها من خلال إطار مصنوع يدويًا مصمم خصيصًا مما يسمح بدعم الصفحات الفردية للرقمنة دون تعريض النسخة الأصلية للخطر، ويتم استخدام الضوء البارد فقط (2700 لوكس)، يستغرق الإعداد وحده يومًا واحدًا على الأقل لأن الإضاءة حساسة للغاية، لأن الجودة النهائية لإعادة الإنتاج يتم تحديدها بالفعل من خلال الرقمنة".

وعملية ما قبل الطباعة: تتبع أياما أو أسابيع من مرحلة ما بعد إنتاج الملفات. يجب مراجعة كل صفحة وتصحيحها وإعدادها لعملية الطباعة. يتم تصحيح بعض الألوان الأصلية يدويًا، حيث لا يمكن إعادة إنتاجها تلقائيًا. ومهمة خاصة هي تحضير الألوان المعدنية مثل الذهب أو الفضة. لكل منهم، يتم إنشاء طبقات منفصلة. يجب تحرير كل جزء ذهبي أو فضي يدويًا، ويتم إنتاج البراهين الصلبة الأولى ومن ثم مقارنتها بالأصل، إذا تم اكتشاف اختلافات طفيفة في اللون، فسيتم تصحيحها في الملفات، يتم تكرار هذا الإجراء حتى تلبي النتيجة أعلى متطلبات الجودة لدينا.

وفي عملية الطباعة نفسها عادة لا تستغرق وقتًا طويلاً مستهلكًا، اعتمادًا على حجم المخطوطة فقط. نحن نقوم باستمرار بفحص جميع التفاصيل في كل ورقة والتحقق منها أثناء العملية، ويتم استخدام التقنيات والمواد المعنية - من رقائق الذهب والفضة أو الغبار المعدني إلى الذهب الحقيقي عيار 23 قيراط، في نهاية المطاف، من الضروري إعادة إنشاء الهيكل أو النقش أو الزنجار أيضًا.

ونحاول دائمًا إعادة إنتاج الغلاف الأصلي للمخطوطة - إذا كان هناك واحد، لكن في بعض الأحيان، يُفقد الغلاف الأصلي للكتاب. وفي هذه الحالة، نحاول العثور على ارتباطات مناسبة من الفترة والثقافة المناسبة، يتم اختيار جميع المواد لتناسب خصائص الأصل.

الكنوز المكشوفة

الكنوز المكشوفة عبارة عن مجموعة من النسخ الثمينة من المخطوطات المضيئة المحفوظة في أهم المكتبات الإيطالية والدولية: من كوميديا ​​دانتي إلى رسومات ليوناردو ومايكل أنجلو، إلى مليون ماركو بولو، تعمل الأعمال ذات الإصدار المحدود على إعادة إنتاج روائع الفن الإيطالي بأمانة والأدب. أخيرًا، تتعاون تريكاني مع أعظم الفنانين الإيطاليين المعاصرين، من ميمو بالادينو إلى إميليو إيسجرو، إلى جيل الشباب الذي يمثل إيطاليا حاليًا في العالم، وكذلك مع نجوم المهندسين المعماريين والمصممين مثل ستيفانو بويري وميشيل دي لوتشي، من أجل إنشاء طبعات فنية، وأشياء ذات تصميم وحرفية عالية، تم إنشاؤها خصيصًا لمعهد الموسوعة.

ومن روائع فن الكتاب الإسلامي صندوق فاخر من روائع زخرفة الكتب الإسلامية 10 أو 12 صحيفة فردية على جواز سفر مع وصف باللغتين العربية والإنجليزية، مقدمة في علبة جلدية فاخرة منقوشة بالذهب 44 النسل).

ويظهر اثنان من مشاريع مولر وشندلر النطاق الواسع لعملها: "الجداول النجمية" الشهيرة للصوفي، التي تم إنشاؤها لحاكم سمرقند "أولوغ بيك"، وهو في نفس الوقت أحد أهم علماء الفلك في العصور الوسطى، يعد كتاب فيينا النموذجي قطعة غير عادية، لأسباب ليس أقلها مظهره الخارجي: ما مجموعه 14 لوحًا صغيرًا من خشب القيقب موضوعة محمية في حقيبة جلدية داكنة مختومة، ربما تكون مجموعة نموذجية من متجول. فنان، ليُظهر للعملاء المحتملين جودة أعماله، المقدمة في 56 رسمة بالقلم الرصاص الفضي لهذا المعلم البوهيمي المجهول، والتي تم إنشاؤها حوالي عام 1400.

لأول مرة على الإطلاق: مخطوطة شرقية عن علم الفلك كنسخة طبق الأصل أحد أوائل الكتاب المعروفين في علم الفلك هو بطليموس (100-160)، كتابه المجسطي هو دليل منهجي لعلم الفلك الرياضي، قام عالم الفلك الفارسي عبد الرحمن الصوفي (903-986) بدراسة أعمال بطليموس بالتفصيل ودمجها مع التراث العلمي العربي والملاحظات التجريبية لثقافات ما قبل الإسلام مثل البدو. المخطوطة من باريس، يُعد هذا المخطوط، الذي يحتوي على 74 منمنمة كبيرة الحجم، واحدًا من أغنى النسخ وأكثرها زخرفةً من النص الفلكي الشهير للصوفي.