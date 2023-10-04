مبتكر سعودي ينافس على التصفيات لبرنامج نجوم العلوم في قطر

يستعد عضو المنتخب السعودي لرياضة الروبوت والممثل السعودي الوحيد في برنامج نجوم العلوم الذي يتخذ من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا مقراً له، المهندس محمد البومجداد، لخوض تصفيات المرحلة الرابعة وهي الأهم للبرنامج الأول من نوعه في الشرق الأوسط، منافساً بابتكاره "الروبوت المتسلق للأسطح العمودية" من بين أكثر من 3000 ابتكار.

وأوضح البومجداد في حديثه حول ابتكاره المشارك في هذا البرنامج، أن الابتكار هو "الروبوت المتسلق للأسطح العمودية"؛ وتأهل بعد عرضه أمام لجنة التحكيم في المنافسات، واستغرق تطويره 3 أعوام؛ حتى بات الجهاز قادراً على المشي على الأسطح العمودية، للقيام بالمهام الخطيرة على الإنسان، بعد أتمتة وإنجاز هذه المهام مثل: الفحص والصيانة والتفتيش؛ حيث تم تزويده ببعض التقنيات والكاميرات الدقيقة وغيرها.

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مراحل تصفيات

وبيّن أن مراحل تصفيات البرنامج مستمرة حالياً عبر بثها تلفزيونياً كل يوم جمعة من الساعة 9 مساء عبر قنوات قطر الفضائية، وعمان الفضائية، والرأي الفضائية، والرؤية الفضائية، والسومرية الفضائية، ومنصة اليوتيوب.

كما أشار إلى أن مراحل التصفيات مرت بأفضل 100 مشروع، وأفضل 20 مشروعاً، وأفضل 6 مشاريع؛ مشيراً إلى تمكنه لأن يكون أحد المتأهلين الستة للمرحلة الجديدة.

وأضاف أنه سيتم إعلان المتأهلين للنهائي بتاريخ 13 أكتوبر في الحلقة السادسة، وفي حال التأهل للمرحلة الأخيرة سيتم اختيار الفائز عن طريق تصويت الجمهور والذي يستمر على مدى أسبوعٍ كامل؛ حيث تشمل المراحل الأربع للظفر بالفوز في البرنامج: مرحلة الهندسة؛ ثم مرحلة التصميم؛ فالمرحلة النهائية؛ والتي يحسمها التصويت.

ويعـد هذا البرنامج في نسخته الـ 15 أحد مبادرات مؤسسة قطر؛ مستهدفاً تحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات، وتمكين المبتكرين العرب من تطوير الحلول التكنولوجية المبتكرة إلى حلول ملموسة؛ بدعم من فريق هندسي متخصص من المطورين وذوي الخبرة.

الجولة الرابعة

وتأهل المهندس البومجداد، الذي درس الهندسة الميكانيكية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ويحمل ماجستير هندسة روبوتات والأنظمة الذكية للجولة الرابعة لـ "الهندسة"، بعد خوضه ثلاث جولات أولية من منافسات البرنامج، والتي خصصت لمجال الابتكار، وتندرج في إطار تلفزيون الواقع التعليمي الترفيهي؛ ضمن مبادرات مؤسسة قطر.

برنامج نجوم العلوم

يذكر أن برنامج نجوم العلوم، أسهم منذ انطلاقته في 2009 في تطوير حلول تكنولوجية للمجتمعات؛ تعود بالنفع على صحة الإنسان وأساليب حياته، وتطوير الفرص الاقتصادية للأفراد والمجتمعات وتعزيز التنمية المستدامة؛ حيث يقوم المتسابقون على مدى 12 أسبوعاً بتطوير وعرض حلولهم عبر تجارب علمية ضمن مساحة ابتكار مشركة؛ مع الأخذ بعين الاعتبار السرعة في التنفيذ.

ويستفيد المتسابقون من الإرشاد والدعم الذي يقدمه فريق من المهندسين من ذوي الخبرة ومطوري المنتجات؛ حيث تقوم في كل أسبوع لجنة من الخبراء بتقييم وانتقاء مشاريع المبتكرين الواعدين ونماذجهم الأولية من خلال جولات الاختبار؛ ليتم في نهاية المطاف الإبقاء على 3 مرشحين من أجل التنافس على اللقب والجائزة الكبرى.

وتعتمد التصفيات على مداولات لجنة التحكيم وتصويت الجمهور عبر الإنترنت؛ لتحديد الفائزين بالمركز الأول والثاني في كل موسم؛ ليبقى برنامج نجوم العلوم ثابتاً في نهجه؛ كمنصة رائدة على الصعيد العالمي في مجال الابتكار، كما يعكس هدف دولة قطر الرامي إلى جعلها الوجهة المفضلة للمبتكرين في العالم العربي؛ بالنظر لما تقوم به في مجال تنمية ودعم ريادة الأعمال التكنولوجية والاستثمار في القطاعات التنافسية الحالية؛ كالطاقة والرياضة والاتصال الرقمي والصحة والبحوث العلمية.