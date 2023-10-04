مهمة السعودية نحو الفضاء.. في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية

ضمن مشاركتها في الدورة الـ74 للمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية، المنعقدة حالياً في العاصمة الأذربيجانية باكو، نظمت وكالة الفضاء السعودية جلسة حوارية حول مهمة المملكة نحو الفضاء شارك بها رواد الفضاء وعدد من الباحثين السعوديين.

تأتي هذه الجلسة في سياق مواكبة الوكالة للتطورات العالمية في مجال الفضاء، والتأكيد على الدور المهم للمملكة العربية السعودية بصفتها لاعبا رئيسيا في هذا المجال، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وتضمنت الجلسة مناقشة مفصلة لتجارب الرحلة الفضائية، والنتائج العلمية التي تم التوصل إليها، بالإضافة إلى الفرص والتحديات التي تمت مواجهتها.

من أهم المحافل الدولية

الجدير بالذكر أن المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية يعد من أهم المحافل الدولية في قطاع الفضاء، حيث يشكل فرصة مهمة للعلماء والباحثين ووكالات الفضاء والمهتمين بالقطاع للالتقاء وتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب العالمية المختلفة في هذا المجال.

يشار إلى أن الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية ينظم المؤتمر، ويضم أكثر من 400 أعضاء يمثلون أكثر من 71 دولة في العالم، من بينها وكالات الفضاء والشركات والجامعات، والجمعيات التخصصية، والهيئات الحكومية، والمعاهد.