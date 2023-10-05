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من الجراحة

تواصل عملية فصل التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين"

العملية الجراحية تُجرى على 9 مراحل وتستغرق 16 ساعة، ويشارك فيها 35 من الاستشاريين والمختصين

العربية.نت - نادية الفواز 
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يواصل الفريق الطبي والجراحي لعمليات فصل التوائم السيامية، بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الدكتور عبدالله الربيعة، اليوم الخميس، عملية فصل التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين"، وذلك بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.

وأوضح الدكتور الربيعة أن العملية الجراحية تُجرى على 9 مراحل وتستغرق 16 ساعة، ويشارك فيها 35 من الاستشاريين والمختصين من أقسام التخدير وجراحة الأطفال وجراحة المسالك البولية للأطفال والتجميل والعظام، إضافة إلى الكوادر التمريضية والفنية، علما أن التوأم يشتركان في منطقة أسفل الصدر والبطن والحوض ولكل منهما طرف سفلي واحد ويشتركان في طرف سفلي ثالث ومشوه، كما يلتصقان في الكبد والأمعاء والجهاز البولي وعضو تناسلي ذكري واحد وتشوّه بجدار البطن السفلي والمثانة البولية.

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وأضاف أن البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية أشرف على 133 حالة من 24 دولة خلال 33 عاما وقام بفصل 58 حالة وتعد هذه الحالة رقم 59.

وفي ختام تصريحه سأل الربيعة المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد خير الجزاء على الدعم غير المحدود للبرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، الذي كان سببا بعد توفيق الله في ريادة المملكة بهذا البرنامج بشكل خاص والقطاع الصحي بشكل عام، وأن يوفق الفريق الطبي إلى تحقيق إنجاز آخر يسجل لصالح السعودية.

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