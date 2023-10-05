تواصل عملية فصل التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين"

يواصل الفريق الطبي والجراحي لعمليات فصل التوائم السيامية، بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الدكتور عبدالله الربيعة، اليوم الخميس، عملية فصل التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين"، وذلك بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.

وأوضح الدكتور الربيعة أن العملية الجراحية تُجرى على 9 مراحل وتستغرق 16 ساعة، ويشارك فيها 35 من الاستشاريين والمختصين من أقسام التخدير وجراحة الأطفال وجراحة المسالك البولية للأطفال والتجميل والعظام، إضافة إلى الكوادر التمريضية والفنية، علما أن التوأم يشتركان في منطقة أسفل الصدر والبطن والحوض ولكل منهما طرف سفلي واحد ويشتركان في طرف سفلي ثالث ومشوه، كما يلتصقان في الكبد والأمعاء والجهاز البولي وعضو تناسلي ذكري واحد وتشوّه بجدار البطن السفلي والمثانة البولية.

بدأت في الثامنة صباحا وتستغرق 16 ساعة.. مراسل #العربية من داخل غرفة العمليات يرصد الساعات الأولى لعملية فصل التوأم السيامي التنزاني "حسن وحسين"

عبر:@mhsen93 pic.twitter.com/hHpbNXkWOU — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) October 5, 2023

مادة اعلانية

وأضاف أن البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية أشرف على 133 حالة من 24 دولة خلال 33 عاما وقام بفصل 58 حالة وتعد هذه الحالة رقم 59.

مراسل #العربية عبد المحسن الحربي يرصد تطورات فصل التوأم السيامي التنزاني بمستشفى الملك عبد الله في #الرياض: العملية قد تستمر 16 ساعة pic.twitter.com/rmf0bQwFbI — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) October 5, 2023

وفي ختام تصريحه سأل الربيعة المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد خير الجزاء على الدعم غير المحدود للبرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، الذي كان سببا بعد توفيق الله في ريادة المملكة بهذا البرنامج بشكل خاص والقطاع الصحي بشكل عام، وأن يوفق الفريق الطبي إلى تحقيق إنجاز آخر يسجل لصالح السعودية.

#العربية داخل غرفة العمليات بمستشفى الملك عبد الله التخصصي في #الرياض لمتابعة فصل التوأم السيامي التنزاني.. الانتهاء من مرحلة فصل الكبد والحالة مستقرة pic.twitter.com/bmF8yI1yZH — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) October 5, 2023