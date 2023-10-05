أول سعودي يحصد وسام "فلورانس نايتنجيل" من الصليب الأحمر

تمكن الممرض السعودي عبدالمجيد بن عسكر العنزي من خطف وسام "فلورانس نايتنجيل" من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهو أعلى وسام شرف يُمنح للعاملين في مهنة التمريض، ويُعتبر الممرض عبدالمجيد الأول على مستوى السعودية والخليج العربي، والسادس عربيًا يحصل على هذا الوسام منذ أول مرة منح فيها في عام 1912م، حيث يدل هذا الوسام على الشجاعة والتفاني في مهنة التمريض.

تم تكريمه في المؤتمر السعودي للخدمات الإسعافية، وجرى تسليم الوسام من قبل نائب وزير الصحة وبحضور رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي.

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وفي حديثه مع "العربية.نت" قال: قدمتُ العديد من الخدمات الإسعافية التطوعية في مكة المكرمة، ولأكثر من 13 عاما، لأن من شروط الحصول على الوسام المشاركة في إسعاف المصابين في الحرب أو السلم، ونحن ولله الحمد في سلم وهذه من الأمور التي ساهمت في حصولي على الوسام، وقبل الفوز تطوعت في المهاجر الصحية والتطعيم في وقت جائحة كورونا، وشاركت في تقديم أكثر من 400 فعالية صحية تثقيفية اجتماعية للمجتمع والأيام العالمية والمؤتمرات الطبية، إضافة إلى نشر بحث عن التمريض في مجلة تعتبر من أقوى المجلات في العالم في مجال التمريض.

وتابع: "أنصح الممرضين بالعمل بجد وإخلاص النية دائماً، لتقديم خدمات جليلة للمرضى، فعمل الممرض هو عمل إنساني وله أجر كبير عند الله، وأنصح بالتطوع والعمل في مكة المكرمة وخلال موسم الحج والعمرة لخدمة ضيوف الرحمن، وهي خدمة دينية ووطنية لها أجر كبير، وتتعلم منها الكثير من الخبرات".