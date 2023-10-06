الرياض تحتضن الجولة الختامية لدوري البلياردو للسيدات

تحتضن الرياض الجولة الختامية من "دوري غولدن سنت للبلياردو للسيدات" التي يتحدد من خلالها بطل الدوري، والتي تقام يومي الجمعة والسبت 6 و7 أكتوبر الجاري في صالة تدريب الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بحي اليرموك بمدينة الرياض.

وتشارك في هذه الجولة 84 لاعبة يمثلن 14 ناديا هي قفار والأهلي والوطني والشباب والطائي والجبلين وجدة يونايتد ونادي الصم بالدمام ونادي الصم بالرياض والصقور ومضر والوحدة والشعلة والدرعية.

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وكان النادي الوطني تصدر ترتيب الأندية في "دوري غولدن سنت للبلياردو للسيدات" بعد ختام الجولة الثالثة بـ430 نقطة، وجاء نادي الأهلي في المركز الثاني بـ355 نقطة ونادي مضر ثالثاً بـ340 نقطة والشباب في المركز الرابع بـ300 نقطة.

ويعد إطلاق الدوري جزءاً من استراتيجية أوسع لنشر رياضة البلياردو والسنوكر في المملكة، وقد نجح الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر في إيجاد راعي لدوري السيدات بعد أن وقع مع شركة "غولدن سنت" كراعي رسمي وتم إطلاق مسمى "غولدن سنت" على دوري السيدات.