وزارة السياحة السعودية: الأرقام تؤكد بأننا الوجهة السياحية الصاعدة عالمياً

أكدت وزارة السياحة السعودية، وجود زخم كبير من التنوع والثراء الذي يناسب كافة الأذواق، ويجعل من السعودية وجهة سياحية مميزة في عالم اليوم، حيث أصبح بمقدور الزائر أو المشارك في أي من الفعاليات أو المعارض أو المؤتمرات التي تشهدها السعودية على مدار العام، أن يستمتع بكافة التجارب الأخرى كسائح في ربوع المملكة، أو كمعتمر في أماكنها المقدسة، عبر تأشيرة واحدة وخلال نفس الزيارة.

وشددت بأن المملكة أصبحت محط أنظار العالم؛ والوجهة الصاعدة والمميزة لكل الفئات والشرائح وعلى جميع المستويات؛ ينطلق نحوها الزوار من كل أنحاء العالم طوال العام؛ ولكافة الأغراض، سواء لأداء العمرة أو زيارة المسجد النبوي الشريف، أو للاستمتاع بالوجهات والتجارب السياحية، أو لحضور المعارض والمؤتمرات والفعاليات النوعية والعالمية، أو لمتابعة المناسبات الرياضية، وربما لزيارة العائلة والأصدقاء.

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الفعاليات العالمية

وذكرت السياحة السعودية، بأن ما تشهده المملكة من فعاليات نوعية خلال الفترة الماضية، ما زالت في انتظار انطلاق العديد من الفعاليات العالمية المميزة والجاذبة لملايين الزوار من داخل المملكة وخارجها. فما زالت الأسابيع والشهور المقبلة تحمل الجديد والعديد من الأنشطة والفعاليات من مؤتمرات ومعارض دولية في مجالات مختلفة ومتنوعة، خاصة إذا عرفنا أن الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات في السعودية قد أعلنت عن نحو 43 معرضاً ومؤتمراً في كافة أنحاء السعودية خلال شهر أكتوبر فقط، ومن بينها أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومؤتمر الجامعات الرقمية، ومعرض السيارات الكهربائية، والدوري السعودي للسيدات، ومعرض صنع في السعودي، وأسبوع الأزياء، وغيرها، إلى جانب فعاليات موسم الرياض الذي يعد الأكبر في المنطقة العربية والشرق الأوسط، بالإضافة إلى العديد من المجالات والموضوعات المتعددة الأخرى التي تناسب كافة الأعمار والأعمال والأذواق.

سياحة المعارض

وتعتبر سياحة المعارض والمؤتمرات مكونا أساسيا لقطاع السياحة في المملكة، حيث توقع المجلس العالمي للسفر والسياحة نمو قطاع سياحة المعارض والمؤتمرات في السعودية بنسبة 11% سنويا، على مدار السنوات المقبلة، وهو ما يجعله الأسرع نموا في منطقة الشرق الأوسط.

ويأتي هذا الإقبال المتزايد في وقت أصبح معه إصدار التأشيرة والقدوم للمملكة أكثر سهولة وسلاسة وأماناً من أي وقت مضى، مع توفر عدد من التأشيرات التي تتيح جميعها أداء العمرة والزيارة والتجول في جميع أنحاء المملكة، وهي تأشيرة العمرة، وتأشيرة السياحة، وتأشيرة المرور، وتأشيرة الأهل والأصدقاء، مع تمكين مواطني 59 دولة من إصدار التأشيرة الالكترونية أو عند الوصول، بالإضافة للمقيمين بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وحاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشنغن، والمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي، وبإمكان الراغبين في القدوم إلى المملكة، زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالتأشيرات في منصة "روح السعودية" https://www.visitsaudi.com/ar، للتعرف على التأشيرات المتاحة بعد إدخال المعلومات الأساسية.