شرطة الشرقية: هذه حقيقة الفيديو المتداول لاعتداء شخص على آخر

تفاعلت شرطة المنقطة الشرقية مع محتوى مرئي متداول بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يعتدي على آخر بالضرب، حيث أكد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أنه تبين من إجراءات الاستدلال أن الحادثة وقعت منذ شهرين، ولم يتقدم المعتدى عليه ببلاغ للجهات الأمنية.

وأشار إلى أنه جرى تحديد هوية المعتدي واتضح أنه موقوف في قضية منظورة، وجرى استكمال الإجراءات النظامية حيال الواقعة ومن وثق ونشر المحتوى لمخالفته وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

🎥 | شرطة المنطقة الشرقية تتخذ الإجراءات النظامية في واقعة اعتداء شخص على آخر. pic.twitter.com/WnRBTvLzhm — الأمن العام (@security_gov) October 5, 2023

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