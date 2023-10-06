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شرطة الشرقية: هذه حقيقة الفيديو المتداول لاعتداء شخص على آخر

فيديو اعتداء شخص على آخر متداول منذ شهرين

العربية.نت - مريم الجابر 
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تفاعلت شرطة المنقطة الشرقية مع محتوى مرئي متداول بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يعتدي على آخر بالضرب، حيث أكد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أنه تبين من إجراءات الاستدلال أن الحادثة وقعت منذ شهرين، ولم يتقدم المعتدى عليه ببلاغ للجهات الأمنية.

وأشار إلى أنه جرى تحديد هوية المعتدي واتضح أنه موقوف في قضية منظورة، وجرى استكمال الإجراءات النظامية حيال الواقعة ومن وثق ونشر المحتوى لمخالفته وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

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