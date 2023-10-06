في اليوم العالمي للمعلم.. مستشفى يحتفي بمعلم سعودي لهذا السبب
مستشفى بمدينة الخرج يحتفي بمعلم سعودي يخضع لغسيل الكلى
فيما احتفى السعوديون أمس الخميس باليوم العالمي للمعلم، فاجأ أحد مستشفيات الخرج وسط السعودية، بتكريم معلم أثناء غسيله للكلى. وجاء تكريم المستشفى للمعلم "خالد عكاش العنزي" بين ردهات مركز غسيل الكلى، وتحت وطأة جهاز يمتص دماءه على مدى أربع ساعات.
وتحدث معلم اللغة العربية بمتوسطة حطين بمحافظة الخرج لـ"العربية.نت": منذ 4 أعوام وأنا أقوم بغسل الكلى، ومعاناتي مع الفشل الكلوي والغسيل لمدة ثلاثة أيام لمدة 4 ساعات، ولله الحمد المرض لن يقف عائقاً في طريقي لإكمال المسيرة التعليمية.
وأضاف: عندما يتم تكريمك من قبل المستشفى الذي تتواجد فيه لمدة 12 ساعة في الأسبوع لغسيل الكلى، وذلك في اليوم العالمي للمعلم، فأنت أصبحت جزءًا منهم، عندها لا نملك سوى أن نقول شكراً مستشفى الملك خالد بالخرج صنعتم يومي.
من جهته، قال مستشفى الملك خالد بالخرج عبر حسابه في منصة "إكس": في بادرة امتنان وعرفان يحتفي المستشفى بالمعلم خالد العنزي؛ أحد المستفيدين من خدمات مركز غسيل الكلى بالمستشفى، وذلك بالتزامن مع يوم المعلم العالمي.
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