السعودية تدعو لوقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، أنها تتابع عن كثب تطورات الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ودعت للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبين وحماية المدنيين وضبط النفس.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان صدر عنها اليوم: "تتابع المملكة العربية السعودية عن كثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين عددٍ من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مما نتج عنها ارتفاع مستوى العنف الدائر في عدد من الجبهات هناك".

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وتابع البيان: "تدعو المملكة للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبين، وحماية المدنيين، وضبط النفس".

وأضاف: "تذكّر المملكة بتحذيراتها المتكررة من مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته".

وأضاف البيان: "تجدد المملكة دعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته وتفعيل عملية سلمية ذات مصداقية تفضي إلى حل الدولتين بما يحقق الأمن والسلم في المنطقة ويحمي المدنيين".