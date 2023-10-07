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الشرق الأوسط

السعودية تدعو لوقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

وزارة الخارجية السعودية: المملكة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة.. وتدعو لحماية المدنيين وضبط النفس

العربية.نت
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أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، أنها تتابع عن كثب تطورات الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ودعت للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبين وحماية المدنيين وضبط النفس.

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وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان صدر عنها اليوم: "تتابع المملكة العربية السعودية عن كثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين عددٍ من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مما نتج عنها ارتفاع مستوى العنف الدائر في عدد من الجبهات هناك".

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وتابع البيان: "تدعو المملكة للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبين، وحماية المدنيين، وضبط النفس".

وأضاف: "تذكّر المملكة بتحذيراتها المتكررة من مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته".

وأضاف البيان: "تجدد المملكة دعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته وتفعيل عملية سلمية ذات مصداقية تفضي إلى حل الدولتين بما يحقق الأمن والسلم في المنطقة ويحمي المدنيين".

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