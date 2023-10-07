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الفارسة السعودية
الفارسة السعودية أسمى بنت عبدالله السيهاتي 

فارسة سعودية تنتزع ذهب القـدرة والتحمل في سلوفاكيا

طموحها المشاركة في أكبر السباقات العالمية والمحليـة القادمة داخل وخارج المملكة

العربية.نت - نادية الفواز 
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حققت الفارسة السعودية أسمى بنت عبدالله السيهاتي المركز الأول في السباق التأهيلي الثاني "سباق كأس الدانوب للقدرة والتحمل" لمسافة 80 كلم، والذي أقيم على مدار يومين في جمهورية سلوفاكيا.

وتهدف الفارسة "أسمى" من مشاركتها في السباق التأهيلي لتتمكن من المشاركة في السباقات العالمية والمحلية في السعودية وتمكينها من المشاركة في سباقات الـ 100 كلم، إذ اجتازت "أسمى" في أغسطس الماضي سبـاق الـ 40 كلم، بجانب طموحها للمشاركة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل، والتي تعد إحدى أكبر بطولات التحمل على أجندة بطولات الفروسية في السعودية.

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أسمى السيهاتي، أكدت أن "تمكين المرأة" الذي انبثق من رؤية السعودية 2030 كان المحفز الأول لها للدخول في رياضة القدرة والتحمل للخيول، وأن طموحها المشاركة في أكبر السباقات العالمية والمحليـة القادمة داخل وخارج المملكة.

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