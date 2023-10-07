وزير الخارجية السعودي يؤكد على رفض استهداف المدنيين العزل في غزة

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، مساء السبت، اتصالاً هاتفياً بنظيره الأميركي أنتوني بلينكن.

وتم خلال الاتصال، بحث مستجدات تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها وضرورة العمل على الوقف الفوري للتصعيد.

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وشدد وزير الخارجية على رفض المملكة استهداف المدنيين العُزّل بأي شكل وضرورة احترام القانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف.

وأشار وزير الخارجية إلى ضرورة تكاتف الجهود لتهدئة الأوضاع وتجنب مزيد من العنف.

كما تلقى وزير الخارجية السعودي، السبت، اتصالاً هاتفياً من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.

وشهد الاتصال بين الجانبين بحث التهدئة في غزة وحماية المدنيين العزل.

وحثت الرياض، الاتحاد الأوروبي على سرعة التحرك وتكثيف الجهود لمنع التصعيد.