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صنع في السعودية

بمشاركة 100 شركة.. انطلاق معرض صنع في السعودية

العربية.نت - نادية الفواز 
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ينطلق معرض "صنع في السعودية" في نسخته الثانية بواجهة روشن الرياض، خلال الفترة من 16 - 19 أكتوبر الجاري، تحت شعار "الصنعة سعودية"، برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية بندر بن إبراهيم الخريّف.

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ويستهدف المعرض مشاركة أكثر من 100 شركة سعودية من قطاعات متعددة كالبتروكيماويات والطاقة المتجددة وصناعة السيارات والصناعات البحرية ومواد البناء والأغذية والمستلزمات الصيدلانية والطبية والتقنية والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها، حيث تعد فرصة جوهرية للشركات الوطنية لتقديم صناعاتها وابتكاراتها من قطاعي السلع والخدمات.

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ويقام على هامش المعرض، ورش عمل متنوّعة ومؤتمر مصاحب يشمل جلسات حوارية حول صناعة المستقبل والريادة العالمية، وفرص تمكين وتنمية القطاع الصناعي والمشاريع الاستثمارية الصناعية الواعدة.

كذلك يتخلّل المؤتمر إطلاقات استراتيجية لخدمات ومبادرات نوعيّة تسهم في تحقيق مستهدفات هيئة تنمية الصادرات السعودية وبرنامج صنع في السعودية والجهات الممكّنة ذات العلاقة في القطاع الصناعي.

ويقدّم فرصا للزوّار لاكتشاف الممكنات والفرص المتاحة في القطاع الصناعي، بتخصيص مناطق للتعريف بالخدمات والبرامج المقدّمة من القطاع العام كافة، والتعريف بالمشاريع الكبرى في المملكة.

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