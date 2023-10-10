الثقافة السعودية تحصد "الدلفين الفضي" بـمهرجان "كان"

حصدت وزارة الثقافة السعودية جائزة "الدلفين الفضي" من مهرجان "كان" لحملات التواصل والإعلانات التلفزيونية، عن حملاتها الاتصالية لـ"عام القهوة السعودية 2022" التي نفذتها الوزارة.

وشاركت وزارة الثقافة ضمن فئة "الأفلام ومقاطع الفيديو كجزءٍ من حملة متكاملة"، بثلاثة أفلامٍ لحملتها التعريفية بالقهوة السعودية، صوّرت فيها القيمة الثقافية لهذا العنصر الثقافي السعودي الأصيل، عبر حكايات شعبية مستمدة من المجتمع، تتناول الثقافة المرتبطة بالقهوة السعودية وعلاقتها بعادات وتقاليد المجتمع السعودي عبر تاريخه الطويل.

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ونُفذت الأفلام بجهود مشتركة مع جهات من القطاع الخاص، هي استوديو "الثمانينيات" الذي أعد الإطار الإبداعي للأفلام المنتجة وأخرجها وفق هذا الإطار، و"hi production" المنتجة للأفلام.

تأسس مهرجان كان لحملات التواصل والإعلانات التلفزيونية عام 2010م، ويعد من أهم المهرجانات الدولية التي تحتفي بالجهود الاتصالية في العالم، ويُقام سنوياً في أحد أهم مراكز الأفلام في العالم بمدينة كان الفرنسية، ليُكرّم أفضل أفلام الشركات في العالم، والإنتاج الإعلامي عبر الإنترنت، والأفلام الوثائقية والتقارير، وهو اليوم واحد من أفضل مهرجانات التواصل والأفلام الإعلانية في جميع أنحاء العالم، ويعود نجاحه إلى زيادة عدد المشاركات والمشاركين، والأعمال المبتكرة والنوعية، إلى جانب الأسماء البارزة التي تتكون منها لجنة التحكيم، وسط مشاركة دولية واسعة من جميع أنحاء قارات العالم.

وقد استقبل المهرجان هذا العام نحو 900 مشاركة من أكثر من 45 دولة من جميع أنحاء العالم، وخضع كل إنتاجٍ مُقدَّمٍ لتقييمٍ شامل ودراسةٍ متأنية من قِبل اللجنة التي تضم أكثر من 70 عضواً في لجنة التحكيم، أدت في نهاية المطاف إلى اختيار 200 مشاركة متأهلة للتصفيات النهائية، ومن بينها اختيرت 130 مشاركة لتلقّي جوائز الدلفين "Dolphin" المرموقة.