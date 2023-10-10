شاهد.. مقتل مجرم أثناء محاولته السطو على مركبة نقل أموال بالرياض

تعرضت مركبة نقل أموال لإحدى شركات خدمات النقل لسطو من مواطنين مسلحين وسرقة مبلغ مليون ريال منها في مدينة الرياض، في الوقت الذي أكد فيه المتحدث الرسمي للأمن العام، أن دوريات الأمن بمنطقة الرياض باشرت بلاغًا عن تعرض المركبة.

🎥 | دوريات الأمن بمنطقة الرياض تسترد أموالًا إثر تعرض مركبة نقل أموال لسطو من شخصين مسلحين pic.twitter.com/oGOP6MkZD9 — الأمن العام (@security_gov) October 10, 2023

وعلى الفور تمت متابعة الحالة ورصد مركبة الجناة وإعطابها، حيث ترجلا منها واستوليا على مركبة خاصة بعد إطلاق النار على سائقها وإصابته، مما اقتضى التعامل معهما بما يتطلبه الموقف وتبادل إطلاق النار معهما، لافتاً إلى أنه نتج عنه مقتل أحدهما وإصابة الآخر والقبض عليه.

مادة اعلانية

وأوضح أنه تم ضبط المبلغ المالي الذي استوليا عليه بحوزتهما، وجرى استكمال الإجراءات النظامية في الحادثة.