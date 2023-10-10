مهرجان البحر الأحمر يعلن اختياراته لمسابقة الأفلام الدولية القصيرة

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن اختياراته للأفلام الدولية القصيرة المشاركة ضمن مسابقة البحر الأحمر، والذي يحتضن أفلام محترفي صناعة الأفلام من قارتي آسيا وإفريقيا، حيث ستشكل هذه المجموعة إضافة مميزة للبرنامج السينمائي للمهرجان ضمن دورته الثالثة التي تنطلق ابتداءً من 30 نوفمبر وحتّى 9 ديسمبر في جدة.



وانطلاقًا من شعار المهرجان لهذا العام "قصّتك، بمهرجانك"، يتطلّع المهرجان لتكريس منصته لـ 14 فيلما قصيرا لصنّاع أفلام صاعدين ومخضرمين على حدّ سواء من مجموعة متنوّعة من الدول، مثل سنغافورة والسنغال وكازاخستان وباكستان وغيرها، حيث سيخصص لهم المهرجان شاشاته لمشاركة قصصهم المؤثرة واللامسة مع الجمهور ضمن عرضها العالمي أو الإقليمي الأول.





وعلى الصعيد ذاته، أكد مدير البرنامج السينمائي الدولي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي "كليم أفتاب": لقد أسعدنا العدد الكبير للأعمال المقدمة لمسابقة الأفلام القصيرة من صناع الأفلام عبر قارّتي آسيا وإفريقيا، ولا يسعني إخفاء التحدّي الذي واجهنا في تحديد وانتقاء 14 فيلما من بين مجموعة ضخمة من الأفلام، رأينا من خلالها أن أصحابها يرتقون إلى قمّة مخرجي الجيل القادم. ونتشوّق للترحيب بهم في جدة لعرض أعمالهم وضمّهم إلى مجتمع صناعة السينما العالمي عبر دورة هذا العام.

الأفلام المختارة

وتشمل الأفلام الدولية المختارة ضمن فئة الأفلام القصيرة لهذا العام كلاً من" تيتانيك، وأمّ في وقت الذروة، وأواخر الرّيح، والانتظار، وسولاشيا، و(يآ) للشجاعة نساء، والغَسَق، والساعي، وحقيبة سفر، وأرضنا الأمّ، وعيد مبارك، وصدفة مقصودة، وبين البينين".

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