وجهة البحر الأحمر" تبدأ باستقبال زوارها من جميع أنحاء العالم

أعلنت شركة "البحر الأحمر الدولية" اليوم عن افتتاح وجهة "البحر الأحمر" رسمياً، في خطوة مهمة لتعزيز السياحة السعودية، وبذلك فإنها تعلن بدء استقبال الزوار من جميع أنحاء العالم عبر "مطار البحر الأحمر الدولي" الذي يستقبل – حالياً - رحلاته بشكل مباشر من مدينة الرياض، وقريباً من جدة ودبي.

وتعتبر "وجهة البحر الأحمر" واحدة من أجمل الوجهات السياحية التي تحتضن كنوزاً طبيعية فريدة، وتضمّ مجموعة من المنتجعات الفاخرة التابعة لأشهر العلامات التجارية حول العالم، والتي بدأت بالفعل من اليوم باستقبال حجوزات الراغبين بالإقامة في منتجعات هذه الوجهة الساحرة.

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من جهته، قال السيد جون باغانو، الرئيس التنفيذي لـ "البحر الأحمر الدولية": "أطلقنا اليوم حملتنا الدولية للإعلان عن افتتاح "وجهة البحر الأحمر" تحت شعار "عالم ما بعده عالم". إننا لا نظهر خلال هذه الحملة جمال المشروع وحسب، ولكننا نرسخ للجهود الجبارة التي بذلناها، لنكون جزءاً من هذه الوجهة السياحية المستدامة".









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وأضاف باغانو: "إن هذه خطوة عظيمة خطتها "البحر الأحمر الدولية"، كأول مشروع سعودي ضخم، للترحيب بالعالم".

من جهته، قال المهندس أحمد درويش، كبير الإداريين في "البحر الأحمر الدولية": "نفخر بإعلان هذه الوجهة الاستثنائية، التي من شأنها توجيه بوصلة السياحة العالمية للسعودية. إننا نشهد اليوم لحظة تاريخية تتجسد بإطلاق حقيقي لأحد أهم الوجهات التي ستقودنا لتحقيق رؤية السعودية، بالوصول لـ 100 مليون زائر بحلول 2030".

تجدر الإشارة إلى أن هذه الوجهة تقع على بعد 500 كم شمال مدينة جدة، بين مدينتي الوجه وأملج في السعودية، بفضل موقعها الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا وإفريقيا، بالإضافة لوجود "مطار البحر الأحمر الدولي" القريب من الوجهة، فإنها تبعد 3 ساعات جواً عن 250 مليون زائر من جميع أنحاء العالم بكل يسر وسهولة.