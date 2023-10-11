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خالد الزعاق

الزعاق: نعيش هذه الفترة أجواء الفصول الأربعة كل يوم

خبير الأرصاد قال إن أمطار الـ78 يوماً المقبلة تعد الأفضل في العام على الإطلاق لأنها تنبت جميع أنواع الحشائش البرية

العربية.نت - نادية الفواز
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قال خبير الأرصاد الجوية السعودي الدكتور خالد الزعاق: إننا سنعيش الأيام الألطف في السنة على الإطلاق خلال الـ 78 يوماً، المقبلة، تشمل 13 يوماً من آخر سهيل، و52 يوماً من الوسم، و13 يوماً من أول المربعانية "أكتوبر ونوفمبر وأول ديسمبر".

وأضاف الزعاق: نحن الآن نعيش في الأيام الأخيرة من موسم سهيل، وخلالها تبدأ تنكمش الرطوبة على جميع السواحل والتي تشهد في كل يوم منها أجواء الفصول الأربعة، نعيش الخريف في آخر العصر، ونعيش الربيع في أول الصباح، والقيظ في عز الظهر، والبوادر الشتوية في آخر الليل.

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ولفت في فيديو على حسابه في "إكس"، إلى أن المناطق الشمالية "طريف وعرعر وتبوك والجوف" وحائل والمناطق الجنوبية "الباحة وعسير وأبها" يشبون النار من باب الوناسة بآخر الليل.

وأكمل الزعاق بأن أمطار الـ 78 يوماً المقبلة تعد الأفضل في العام على الإطلاق لأنها تنبت جميع أنواع الحشائش البرية.

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