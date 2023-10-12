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دهس في السعودية
صورة من الفيديو

فيديو من السعودية.. دهس متعمد وتبادل لإطلاق النار من أسلحة رشاشة

الواقعة أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة آخرين حالة أحدهما حرجة

العربية.نت - مريم الجابر
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وثق مقطع فيديو متداول مشاجرة جماعيةوصدم قائد مركبة لآخرين، الثلاثاء، داخل محطة بنزين في الخرج بالسعودية.

وأظهر الفيديو توقف سيارتين هايلكس، نزل منهما شباب يمسكون بأيديهم عصي، وقبيل اندلاع المشاجرة أتت مركبة هايلكس ثالثة وصدمت شخصا أمام إحدى المركبتين، ثم صدمت السيارة الأخرى، وفر السائق هاربا.

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كما أبان الفيديو أحد الأشخاص يحمل سلاحا ثم يركب سيارة ويفر هاربا من الموقع.

وبدا في المقطع شباب يسقطون على الأرض بجوار مركبتهم التي ظلت بلا حراك بعد صدمها.

وصرحت شرطة الرياض بأنه تم القبض‬⁩ على متهمين في حادثة إطلاق نار ودهس متعمد في ⁧‫الخرج‬⁩ بين أشخاص إثر خلاف سابق بينهم، ونتج عن الواقعة وفاة شخصين وإصابة آخرين حالة أحدهما حرجة، وجارٍ القبض على من وثّق الواقعة ونشرها.

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