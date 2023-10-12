ولي العهد السعودي يبحث هاتفيا مع الرئيس الإيراني التصعيد في غزة ومحيطها

تلقى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً، الأربعاء، من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وشهد الاتصال بين الجانبين بحث التصعيد العسكري الجاري حالياً في غزة ومحيطها، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

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وأكد ولي العهد خلال الاتصال أن المملكة تبذل الجهود الممكنة بالتواصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد الجاري، مشدداً على موقف المملكة الرافض لاستهداف المدنيين بأي شكل وازهاق أرواح الأبرياء، وعلى ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى القلق البالغ من خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والمساس بحياة المدنيين.

كما شدد ولي العهد على موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.