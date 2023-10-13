مدير مدرسة ينعى وفاة طالب ووالده في حادث مشاجرة الخرج

"المصاب مؤلم، والحدث عظيم، ولكن قدر الله وما شاء فعل، ادعوا لزميلكم بالرحمة، ونسأل الله أن يتجاوز عنه".. بهذه العبارات المؤلمة قدم مدير مدرسة ثانوية "العز بن عبد السلام" بالخرج، التعازي في وفاة الطالب مناحي الحراجين، الذي قتل مع والده خلال مشاجرة مع آخرين داخل محطة بنزين.

وقال مدير المدرسة خلال مقطع فيديو: "تنعى إدارة المدرسة ومنسوبوها، الطالب مناحي الحراجين، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، جراء تعرضه لطلق ناري، ونسأل الله أن يغفر له، ويلهم أهله وذويه وأسرته الصبر والسلوان".

ثانوية العز بن عبدالسلام في #الخرج تنعى طالبها مناحي الحراجين رحمه الله الذي قُتل في الحادثة التي هزت المجتمع قبل يومين pic.twitter.com/ACfEAfDwL9 — دخيل الشلوي (@DD_66666) October 12, 2023

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الجدير بالذكر أن الطالب ووالده، قتلا خلال حادثة إطلاق نار ودهس متعمد في محافظة الخرج، خلال مشاجرة مع مجموعة من الأشخاص إثر خلاف سابق بينهم.

فقد وثق مقطع فيديو متداول مشاجرة جماعية وصدم قائد مركبة لآخرين، الثلاثاء، داخل محطة بنزين في الخرج بالسعودية.

وأظهر الفيديو توقف سيارتين هايلكس، نزل منهما شباب يمسكون بأيديهم عصيا، وقبيل اندلاع المشاجرة أتت مركبة هايلكس ثالثة وصدمت شخصا أمام إحدى المركبتين، ثم صدمت السيارة الأخرى، وفر السائق هاربا.

كما أوضح الفيديو أحد الأشخاص يحمل سلاحا ثم يركب سيارة ويفر هاربا من الموقع.

وبدا في المقطع شباب يسقطون على الأرض بجوار مركبتهم التي ظلت بلا حراك بعد صدمها.

وصرحت شرطة الرياض بأنه تم القبض‬⁩ على متهمين في حادثة إطلاق نار ودهس متعمد في ⁧‫الخرج‬⁩ بين أشخاص إثر خلاف سابق بينهم، ونتج عن الواقعة وفاة شخصين وإصابة آخرين حالة أحدهما حرجة، وجارٍ القبض على من وثّق الواقعة ونشرها.